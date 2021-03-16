اردوغان يؤكد ان السعودية مهتمة بالطائرات المسيرة التركية

اتيلا كيسبنيدك ا ف ب/ارشيف

اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بودابست في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

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انقرة (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء أن السعودية قدمت طلبا لشراء طائرات مسيرة تركية الصنع.

وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "قدمت السعودية طلبا لتركيا لشراء طائرات مسيرة مسلحة".

وانتقد اردوغان المناورات الجوية اليونانية-السعودية التي ستنظم قريبا في شرق المتوسط والتي لا تراها أنقرة بعين الرضا.

وقال "من يريد ماذا. الامور غير واضحة".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تضاعف فيه تركيا بوادر الانفتاح حيال السعودية وحلفائها بعد سنوات من التوتر الشديد.

الاسبوع الماضي اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أن "لا سبب لكي لا تتحسن علاقاتنا مع السعودية".

وقبل أيام اعربت وزارة الخارجية التركية عن "قلقها" بعد الهجمات على منشآت نفطية في السعودية نسبت إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وتوترت العلاقات بين انقرة والرياض بشكل كبير منذ 2017 خصوصا بسبب دعم تركيا لقطر في خلافها مع السعودية.

وما زاد من حدة التوتر كان مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. واتهم مسؤولون ولي العهد السعودي باعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ الجريمة.

وفي موازاة ذلك تسعى انقرة الى تحسين علاقاتها مع مصر حليفة السعودية. وتثير الطائرات المسيرة التركية اهتماما متزايدا من بعض الدول والخبراء العسكريين بعد أن أثبتت فعاليتها في عدة نزاعات مؤخرا في ليبيا وسوريا وناغورني قره باغ.

وفي ليبيا سمحت الطائرات المسيرة التي نشرتها تركيا بوقف هجوم العام الماضي للرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الذي كانت قواته تنتصر على قوات حكومة طرابلس المدعومة من أنقرة.

© 2021 AFP