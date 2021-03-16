الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق دمشق (سانا)

ا ف ب/ارشيف

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دمشق (أ ف ب)

أسقطت الدفاعات الجوية السورية الثلاثاء صواريخ إسرائيلية عدة في سماء دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "في تمام الساعة 22,35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق".

وأضافت "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دمشق، قال الاعلام الرسمي إنه ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية للقصف الاسرائيلي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية إسرائيلية "استهدفت مستودعين للأسلحة للميليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011، تشنّ إسرائيل بانتظام غارات في سوريا، غالبا ما تستهدف فيها مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني أو للقوات السورية.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّ الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنّه قصف في 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل.

وفي نهاية شباط/فبراير وجّهت إسرائيل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضربات استهدفت "المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق"، والتي يتواجد فيها مقاتلون إيرانيون ومن حزب الله اللبناني.

© 2021 AFP