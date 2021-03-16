قيس سعيد في ليبيا الأربعاء في أول زيارة لرئيس تونسي منذ 2012

فتحي بلعيد اف ب/ارشيف

الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث خلال مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية في قصر قرطاج شرق العاصمة تونس في 2 أيلول/سبتمبر 2020

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تونس (أ ف ب)

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا الأربعاء بهدف "مساندة المسار الديموقراطي" فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وأوضحت الرئاسة في بيان الثلاثاء أن الزيارة، وهي الأولى منذ تسع سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، " تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق" بين البلدين. وأتى الاعلان غداة أداء رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين.

ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

واستضافت تونس نهاية 2020 مندوبين ليبين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكا تجاريا مميزا لتونس إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من انتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء. وتغذي ليبيا القطاع غير الرسمي في تونس الذي يستورد سلعا استهلاكية بخسة الثمن.

ويعمل في ليبيا آلاف التونسيين إلا أن الاغلاق المتكرر للحدود عطل هذه المبادلات.

في كانون الثاني/يناير 2012 توجه الرئيس التونسي حينها المنصف المرزوقي إلى طرابلس في أول زيارة رسمية له إلى الخارج.

وغرقت ليبيا بعد ذلك في العنف فيما كان مسؤولون ليبيون يأتون بانتظام إلى تونس للمشاركة خصوصا في مفاوضات.

© 2021 AFP