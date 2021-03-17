بايدن يقول إن حاكم نيويورك يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه

سيث وينيغ تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو خلال زيارة لمركز للتلقيح ضد كوفيد في مدينة نيويورك في 18 آذار/مارس 2021

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو يجب أن يستقيل إذا ثبتت صحة الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

وردا على سؤال عما إذا كان على كومو الاستقالة في حال اثبت التحقيق صحة ادعاءات المرأة ضده، قال الرئيس الأميركي "نعم".

وأضاف "اعتقد انه سيلاحق قضائيا أيضا".

ومنذ شباط/فبراير الماضي، تحدثت ثماني نساء عن تصرفات وتعليقات غير لائقة لكومو، بما في ذلك موظفة سابقة اتهمته بلمسها في 2020.

وأكد كومو (63 عاما) أن هذه المعلومات هي "ادعاءات كاذبة".

وكومو هو حاكم ولاية نيويورك منذ عشر سنوات ويرفض الدعوات إلى استقالته. وقد دعا مجددا الجمعة إلى انتظار نتائج التحقيقات التي فتحت بعد هذه المعلومات.

© 2021 AFP