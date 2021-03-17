بطولة إسبانيا: النصيري يقود اشبيلية لتعزيز موقعه في المركز الرابع

كريستينا كويكلر ا ف ب/ا ف ب

مهاجم اشبيلية الدولي المغربي يوسف النصيري لحظة ارتقائه لتسجيل هدف الفوز في مرمى إلتشي (1-صفر) في مباراة مؤجلة من الدوري الاسباني في 17 آذار/مارس 2021.

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مدريد (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه اشبيلية الى تعزيز موقعه في المركز الرابع بمساهمته في الفوز على ضيفه إلتشي 2-صفر الأربعاء على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في اشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الاسباني في كرة القدم.

ومنح النصيري التقدم لاشبيلية في الدقيقة 43 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لخيسوس فرنانديس "سوسو"، قبل أن يعزز البديل فرانكو فاسكيس التقدم بهدف رائع اثر تلقيه كرة من اوليفييه توريس تابعها بكعب قدمه اليسرى وظهره الى المرمى داخل الشباك (89).

وسجل فاسكيس هدفه بعد دقيقتين من دخوله مكان البديل الاخر المغربي منير الحدادي الذي تعرض للاصابة بعد 25 دقيقة من دخوله مكان اوسكار رودريغيس.

وهو الهدف الخامس عشر للنصيري في الليغا هذا الموسم فلحق بمهاجمي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وفياريال جيرارد مورينو الى المركز الثالث على لائحة الهدافين.

كما هو الهدف الخامس للنصيري برأسه في الليغا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر.

وحقق إشبيلية فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه برشلونة (صفر-2) اواخر الشهر الماضي وإلتشي بالذات (1-2) في السادس من آذار/مارس الحالي في المرحلة السادسة والعشرين، بعدما حسم الدربي أمام ريال بيتيس بهدف وحيد سجله النصيري.

ورفع النادي الأندلسي الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده الى 54 نقطة، فيما مني إلتشي بالخسارة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

© 2021 AFP