كأس فرنسا: سان جرمان يتابع حملة الدفاع عن لقبه ويقصي ليل متصدر الدوري

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في مرمى ليل في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس في 7 آذار/مارس 2021

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باريس (أ ف ب)

تابع باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بنجاح وبات أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه ليل متصدر الدوري 3-صفر الأربعاء في مباراة مقدمة من الدور ثمن النهائي.

ومنح المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو إيكاردي التقدم مبكرا لفريق العاصمة وتحديدا في الدقيقة التاسعة قبل ان يتعرض لإصابة اضطرته إلى ترك مكانه في الدقيقة 34 للدولي كيليان مبابي مسجل الهدفين الثاني والثالث (41 من ركلة جزاء و90+3).

وعاد سان جرمان، ثاني الدوري، الى سكة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام نانت (1-2) الأحد الماضي، وتعادله أمام برشلونة الاسباني 1-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري الابطال، علما انه حجز بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين 5-2.

وتحضر سان جرمان الساعي لاحراز لقبه الرابع عشر في الكأس المحلية، بأفضل طريقة ممكنة لمباراته المرتقبة الأحد أمام ليون ثالث الـ"ليغ1" في المرحلة 30.

كما وضع النادي الباريسي حدا لسلسلة من ثلاث مباريات تواليا لم يذق خلالها طعم الفوز على ملعبه "بارك دي برانس" في مختلف المسابقات وتحديدا منذ 13 شباط/فبراير الماضي (تعادل وخسارتان)، وهي أسوأ سلسلة منذ انتقال ملكية النادي الى شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011.

وخاض سان جرمان مباراته الـ241 في كأس فرنسا حقق خلالها 172 فوزا و28 تعادل و41 هزيمة، بنسبة نجاح تبلغ 71 في المئة، وهو رقم قياسي في المسابقة المحلية.

في المقابل، مني ليل بخسارته الثانية خارج أرضه في مبارياته الـ12 الاخيرة في مختلف المسابقات، وحقق خلال هذه السلسلة 9 انتصارات مقابل تعادل.

واجرى مدرب سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خمسة تبديلات مقارنة مع المباراة الاخيرة، فدفع اساسيا بكل من لايفان كورزاوا والسنغالي إيدريسا غي والارجنتينيين لياندرو باريديس وإيكاردي والإيطالي مويز كين بدلا من كل من بريسنل كيمبيبي والبرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي ماركو فيراتي والألماني يوليان دراكسلر ومبابي، قبل أن يدخل بالرباعي الاخير في الشوط الثاني.

وتواصل غياب النجم البرازيلي نيمار الذي يتعافى من إصابة في العضلة المقرّبة، على غرار الإسبانيين بابلو سارابيا وخوان برنات.

وافتتح النادي الباريسي التسجيل باكرا، بعد تمريرة من الارجنتيني أنخل دي ماريا داخل المنطقة وسوء تفاهم بين الحارس مايك مينيان ومدافعه البرتغالي تياغو دجالو، فتهيأت الكرة أمام إيكاردي الذي تابعها في الشباك الخالية (9).

وكاد ليل أن يسجل هدف التعادل بعد تسديدة من التركي بوراق يلماز الذي سيطر على الكرة واستدار حول نفسه وسدد من حافة المنطقة، إلا أن العارضة نابت عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (30).

وأجرى بوكيتينو تبديلا اضطراريا باخراجه إيكاردي المصاب وادخال مبابي بدلا منه (34)، وحصل الاخير بعد دقائق على ركلة جزاء اثر خطأ من المدافع التركي محمد زكي شيليك، ترجمها بطل مونديال 2018 بنجاح بتسديدة قوية بقدمه اليمنى (41)، مسجلا هدفه الثالث في 3 مباريات في الكأس هذا الموسم والـ13 في المسابقة.

في الشوط الثاني، حاول ليل تقليص الفارق، فهدد مرمى منافسه بتسديدة من البديل جوناثان بامبا تعامل معها الحارس نافاس بنجاح (68)، ليعود ويتألق بتصديه لركلة جزاء سددها التركي الاخر يوسف يازيجي بعدما لمسة يد على كورزاوا داخل المنطقة (78).

وهي الركلة الثانية التي يتصدى لها نافاس في مبارياته الثلاث الاخيرة، والثالثة له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

واختتم مبابي المهرجان بعد تمريرة طويلة عرضية في ظهر الدفاع، فهرب من دجالو بفضل سرعته ولعب كرة ساقطة فوق الحارس مينيان الذي خرج لملاقاته عند حافة المنطقة (90+3).

وتم تقديم المباراة بسبب ارتباط باريس سان جرمان بخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمقرر في السادس والسابع من نيسان/أبريل المقبل ذهابا.

وتقام باقي مباريات الدور ثمن النهائي مطلع الشهر المقبل، فيلعب موناكو مع متز في السادس منه، وسيدان من الدرجة الوطنية الثانية مع أنجيه، وروميلي فاليير من الوطنية الثانية مع لو بوي من الدرجة ذاتها، وسومور من الوطنية الثالثة مع تولوز من الدرجة الثانية، وكانيه من الوطنية الثانية مع بولوني-سور-مير من الوطنية الاولى، وفولتيغور شاتوبريان من الوطنية الثانية مع مونبلييه في السابع مع.

ويختتم الدور ثمن النهائي في الثامن من الشهر المقبل بلقاء ريد ستار من الوطنية الاولى مع ليون.

© 2021 AFP