الحريري يدعو بعد لقاء عون لتشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي

رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري يدلي بكلمة في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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بيروت (أ ف ب)

أكّد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.

وهي الزيارة السابعة عشرة للحريري إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر تشكيل حكومة، فيما يغرق البلد في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف العام. كذلك أعقبت تلويح فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وقال الحريري لصحافيين في القصر الرئاسي "الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي".

وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وقال الحريري الخميس إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيراً. ولفت الى أنه استمع الى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الاثنين.

وخيّر عون الحريري مساء الأربعاء بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في آب/أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجهاً أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.

- "كرة النار"-

وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم الجريح المقاوم" ليل الخميس، اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن "لبنان في قلب أزمة حقيقية وطنية كبرى، هي أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية وهي أزمة سياسية أيضاً".

وقال "هذه الأزمة هي نتيجة عشرات السنين (..) ومن جملة التبسيط القول إن الحل بتشكيل الحكومة" مضيفاً "الحل يبدأ بتشكيل الحكومة، هي المدخل، هي الخطوة الاولى في مسار طويل لنصل الى الحلول، لأن في الحلول نحتاج خطوات كبيرة وجبارة" في خضم الانهيار الحاصل.

وفي موازاة تأكيد التزامه السير بحكومة اختصاصيين، إذا تمكن الحريري من تشكيلها، دعا نصرالله الأخير إلى "إعادة النظر" بصيغتها وتشكيل حكومة "تكنوسياسية" تشاركه حمل "كرة النار" لكي "لا نشكل حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في الشارع".

وحذّر من أن "حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية لن تتمكن من حماية البلد"، منبهاً من أن جهات في الخارج والداخل تدفع "باتجاه حرب أهلية لكنها دائما تبحث عن الوقود".

وفي غياب تحديد الدستور مهلة لتأليف الحكومة، دعا نصرالله الى "إيجاد حل دستوري قانوني" لهذه المعضلة، معتبراً أنه إذا تعذر التأليف، فيجب "العودة الى تفعيل الحكومة المستقيلة.

على وقع الجمود، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الضروري "تغيير المقاربة" في لبنان متهما المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

وقال ماكرون "يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا"، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وشدّد مصدر دبلوماسي فرنسي الأربعاء على وجوب "زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين" منبهاً إلى أنّ "مسألة العقوبات لم تكن أولوية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر لكن بعد ستة أو سبعة أشهر باتت مشروعة".

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 آب/أغسطس، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له.

- "مسوؤلية" سلامة" -

وتجددت مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية 2019 وبداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرفها الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجاً الى حدود 11 ألفاً الخميس.

وانتقد نصرالله بشدة قطع الطرق كونه "لا يساعد في حل الازمة بل بالعكس يعمقها"، داعياً الجيش الى التدخل لمنع ذلك. وأضاف "أنت يا قاطع الطريق تجوّع الناس، تزيدالفقر في البلد.. تأخذ البلد إلى فوهة الحرب الأهلية".

ودعا نصرالله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى تحمّل "المسؤولية" بلجم تدهور الليرة، معتبراً أنه "قادر" على ذلك. وخاطبه "مبرر وجودك في هذ الموقع أن تحمي العملة الوطنية.. إذا لم تقم بمسؤوليتك فما معنى بقائك؟"

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة. وأقفلت صيدليات في مناطق عدة الخميس أبوابها بسبب صعوبة استيراد الأدوية في ظل تدهور سعر الصرف.

وقبل أيام، غرّد القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدن "أراني أتساءل إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان قبل أن تتحمل قياداته المسؤولية؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمله الناس في كل أنحاء البلاد قبل أن يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلا من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد؟".

© 2021 AFP