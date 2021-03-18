الدوري الاميركي: أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على فيلادلفيا و"تريبل - دايل" لهاردن أمام بايسرز

ميكايل هيكي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو 10 نقاط، من إجمالي 32، في الوقت الإضافي وقاد فريقه ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتصدر 109- 105 الأربعاء، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وعانى أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري في العامين الماضيين من الدفاع المحكم للاعب فيلادلفيا الاسترالي بن سيمونز، الذي حد من خطورته التهديفية، فلم يسجل سوى 4 نقاط في الشوط الاول في حين تقدم متصدر المنطقة الشرقية 45 -31.

وافتقد فيلادلفيا مرة جديدة لجهود لاعبه الكاميرون جويل إمبيد بعد تعرضه لكدمة قوية في ركبته، والمرجح غيابه لفترة أسبوعين على الأقل.

رد سفنتي سيكسرز بقوة رافعا من مستواه ليتقدم 78-76 قبل 8,18 دقائق من صافرة النهاية.

غير ان أنتيتوكونمبو انتفض وسجل 10 نقاط تواليا لباكس في الوقت الإضافي، متألقا في التسجيل بيسارية بعد تجاوز سيمونز وتسديدة بعد قفزة إلى الخلف أمام دوايت هاورد، منحت التقدم لباكس 105-98 قبل 1,11 دقيقة من نهاية الوقت الإضافي.

قال النجم اليوناني "لم نتوقف عن اللعب، ولعبنا بشكل رائع دفاعيا"، مضيفا "وثقنا ببعضنا البعض، ولم نحنِ رؤوسنا وحافظنا على رباطة جأشنا".

وأردف أنتيتوكونمبو الذي أضاف إلى نقاطه، 15 متابعة و5 تمريرات حاسمة منهيا سلسلة تحقيقه "تريبل - دابل" ثلاث مرات تواليا "كنا نؤمن بأنفسنا، ولهذا السبب تمكنا من العودة في المباراة".

وبرز في صفوف الخاسر توبياس هاريس كأفضل مسجل مع 19 نقطة، وأضاف داني غرين 18.

ولم تحل الـ "تريبل - دابل" التي حققها سيمونز مع 13 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، دون انتهاء سلسلة من 6 انتصارات متتالية لفريقه سفنتي سيكسرز الذي خسر جهود لاعبه سيث كوري في الربع الرابع بسبب اصابة في الكاحل.

وقاد جيمس هاردن فريقه بروكلين نتس للفوز على انديانا بايسرز 124 - 115، بتحقيقه "تريبل - دابل" مع 40 نقطة و10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

وتعملق هاردن بتسجيله 13 من 27 تسديدة و12 من 14 رمية حرة، وساهم في تقدم فريقه 96-92 في الربع الرابع وقاده لتسجيل 13 نقطة مقابل 4 فقط لبايسرز.

قال هاردن "الامر لا يتعلق بالـ +تريبل - دابل+، بل بالجهود التي بذلناها"، مضيفا "خصوصا في الشوط الثاني حين قمنا بعمل دفاعي رائع سعينا خلفه. هذا كل شيء".

وأضاف زميله جو هاريس 19 نقطة، فيما غاب عن صفوف نتس نجمه كايري إيرفينغ بسبب ألم في الفخذ، وكيفن دورانت لاصابته في أوتار الركبة.

وسجل للخاسر مالكولم بروغدون 24 نقطة، وحقق الليتواني دومانتاس سابونيس "تريبل - دابل" مع 18 نقطة و11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وفي مباريات أخرى، فاز دالاس مافريكس على لوس أنجليس كليبرز 105 - 89، وممفيس غريزليز على ميامي هيت 89 - 85، وكليفلاند كافالييرز على بوسطن سلتيكس 117 - 110، وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز 116 - 112، ودنفر ناغتس على تشارلوت هورنتس 129 - 104.

وخسر واشنطن ويزاردز أمام ساكرامنتو كينغز 119 - 121، وشيكاغو بولز أمام سان انتونيو سبيرز 99 - 106، وهيوستن روكتس أمام غولدن ستايت ووريرز 94 - 108.

© 2021 AFP