بطولة ألمانيا: لايبزيغ لتضييق الخناق على بايرن قبل لقاء القمة بينهما

النمسوي مارسيل سابيتزر يحتفل بهدفه مع لايبزيغ ضد هرتا برلين في الدوري الألماني لكرة القدم في 21 شباط/فبراير 2021

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برلين (أ ف ب)

يأمل لايبزيغ ثاني الدوري الالماني لكرة القدم في تضييق الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر والساعي لتحقيق لقبه التاسع تواليا في "البوندسليغا"، والعودة الى سكة الانتصارات من رحلته أمام أرمينيا بيليفيلد الجمعة، فيما يستضيف البافاري منافسه شتوتغارت السبت ضمن منافسات المرحلة 26.

ويبتعد لايبزيغ بفارق 4 نقاط عن المتصدر بايرن (58 مقابل 54) قبل ان يستضيفه في لقاء قمة في المرحلة 27، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أينتراخت فرانكفورت 1-1 في المرحلة 25، لتتوقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا.

علق المدير الرياضي في لايبزيغ ماركوس كروشه على نتيجة فريقه بقوله "كنا الطرف الافضل على مدار الدقائق التسعين وحصلنا على اكبر عدد من الفرص وسددنا العديد من الكرات باتجاه المرمى لكننا واجهنا حارسا رائعا".

على الورق تبدو مهمة ثاني الدوري سهلة أمام منافس يحتل المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، ولم يتمكن من تحقيق سوى 6 انتصارات مقابل 15 هزيمة، كما تميل الارقام لصالح لايبزيغ الذي لم يخسر أمام بيليفيلد، حيث فاز مرتين وتعادلا مرة.

ويحل رجال المدرب الشاب يوليان ناغلسمان ضيوفا على بيليفيلد من دون ترف إهدار المزيد من النقاط في حال ارادوا تقليص الفارق مع بايرن قبل أن يحط الاخير الرحال على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ، ومع سجل أكثر من رائع خارج ملعبهم في الدوري اذ حققوا ثلاثة انتصارات متتالية بالنتيجة ذاتها 3-صفر أمام شالكه وهرتا برلين وفرايبورغ، وفي حال نجحوا في رفع هذه السلسلة إلى 4 مباريات من دون تلقي أي هدف، ستكون سابقة في تاريخ النادي.

ويقف ناغلسمان امام إمكانية تحقيق رقم قياسي جديد مع النادي كأكثر المدربين حصدا للنقاط في "البوندسليغا"، حيث يتقاسم حاليا 120 نقطة مع رالف هاسنهوتل مع 9 مباريات أكثر للأخير على مقاعد لايبزيغ من المدرب الحالي.

وينصب اهتمام لايبزيغ على استحقاقاته المحلية بعد الخروج أمام ليفربول الانكليزي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا باجمالي المباراتين صفر-4، في مسعاه للعودة الى سكة الانتصارات بعد تعادله الاخير.

ولم يذق لايبزيغ طعم الخسارة في مبارياته السبع الاخيرة في الدوري، حيث حقق 6 انتصارات متتالية مقابل تعادل يتيم، كما يتسلح بصلابة دفاعه اذ لم تهتز شباكه سوى 4 مرات في هذه السلسلة، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة 18 أمام ماينتس 2-3.

خسر لايبزيغ جهود مدافعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (22 عاما) الذي سيغيب عن الملاعب بين 10 و14 يوما بسبب اصابة تعرض لها اينتراخت فرانكفورت، وذلك قبل انتقاله الى الغريم بايرن حيث وقع عقدا مدته خمسة أعوام اعتبارا من الموسم المقبل مقابل 42,5 مليون يورو، قيمة البند الجزائي في عقده مع لايبزيغ والذي كان سينتهي عام 2023.

ويدرك المدرب ناغلسمان أهمية الدفاع كورقة رابحة حيث يحتل فريقه المركز الاول بين الأندية الاصلب دفاعيا اذ لم تهتز شباكه سوى 21 مرة في 25 مباراة، وبالتساوي مع فولفسبورغ الثالث (48 نقطة) والذي يحل ضيفا السبت على فيردر بريمن.

في الهجوم، سيكون العبء على الثنائي السويدي اميل فورسبرغ والفرنسي كريستوفر نكونكو حيث يملك كل منهما 6 أهداف، علما أن لايبزيغ سجل 47 هدفا فقط هذا الموسم مقابل 74 للعملاق البافاري.

-بايرن في هالة ليفاندوفسكي-

من ناحيته يستقبل بايرن ضيفه شتوتغارت منتشيا من تأهله الى الدور ربع النهائي للمسابقة الاوروبية الاعرق بفوزه بإجمالي المباراتين على لاتسيو الإيطالي 6-2.

عبّر مدرب بايرن هانزي فليك عن رضاه عن الصورة التي ظهر بها حامل اللقب في مباراة الفوز على لاتسيو 2-1 إيابا قائلا "ماذا يعني بايرن؟ الهجوم قويّ جداً ولعبنا بمخاطرة كبيرة... نريد أن نلعب بأسلوب هجومي وقد أحببت الاسلوب الذي لعبنا به".

يأمل البافاري أن يحصد النقاط الثلاث قبل مباراته أمام لايبزيغ في المرحلة 27 في الثالث من نيسان/ابريل المقبل، مدركاً اهمية المنافس الذي سيواجه السبت حيث لم يخسر شتوتغارت في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، محققا 3 انتصارات مقابل تعادلين، ما سمح له بالتقدم للمركز الثامن برصيد 36 نقطة.

ويدور بايرن حاليا حول هالة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي بات بهدف من ثلاثية فريقه أمام فيردر بريمن في المرحلة 25، ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا.

يذكر ان الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد ان سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

ويستقبل بايرن ضيفه متسلحا بفوزه في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات، منها ثلاث في الدوري منذ خسارته أمام أينتراخت فرانكفورت الرابع 1-2 في المرحلة 22، والذي يستضيف أونيون برلين السبت.

ويلعب أيضاً كولن مع بوروسيا دورتموند، وشالكه مع بوروسيا مونشنغلادباخ. وتختتم المرحلة الاحد بلقاءات هوفنهايم مع ماينتس، وهرتا برلين أمام باير ليفركوزن، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.

© 2021 AFP