بطولة ايطاليا: تأجيل مباراة انتر وساسوولو بسبب كورونا

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي انتر متصدر ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم عن تأجيل مباراته ضد ساسوولو السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين بقرار من السلطات الصحية في مدينة ميلانو بسبب اصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

وجاء في بيان صادر عن انتر ان لاعبيه الهولندي "ستيفان دي فري و(الاوروغوياني) ماتياس فيسينو جاءت نتيجتهما ايجابية لكوفيد-19 بعد ان خضعا للفحوصات امس"، وذلك بعد ايام من اصابة دانيلو دامبروزيو والحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وتابع البيان أنه بعد هذه الاصابات، قررت السلطات الصحية في المدينة "الايقاف الفوري لأي نوع من الانشطة في الفريق لمدة اربعة ايام حتى الاحد ضمنًا"، و"تأجيل المباراة ضد ساسوولو" السبت.

كما منعت السلطات اي لاعب من الالتحاق بمنتخب بلاده قبل النافذة الدولية.

وأضاف النيراتسوري أن كل أعضاء الفريق سيخضعون لفحوصات جديدة الاثنين.

وتأكدت اصابة دامبروزيو الاثنين بعد ان غاب عن الفوز 2-1 على تورينو في المرحلة السابقة كونه لم يكن يشعر بحالة جيدة، فيما تثبتت اصابة هندانوفيتش الاربعاء.

ويتصدر فريق المدرب أنتونيو كونتي ترتيب "سيري أ" بفارق تسع نقاط عن جاره وغريمه ميلان و10 عن يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الاخيرة، علمًا ان الاخير يملك مباراة مؤجلة أمام نابولي، وهو يسير على المسار الصحيح نحو لقب اول في الدوري منذ العام 2010.

© 2021 AFP