تصفيات مونديال 2022: عودة ديمبيلي وندومبيلي الى تشكيلة فرنسا

كريستينا كيسلر ا ف ب/ارشيف

كان عثمان ديمبيلي ضمن منتخب الديوك الذي حقق لقب كأس العالم 2018 في روسيا إلا أنه غاب عن الفريق الازرق منذ شهر كانون الاول/ديسمبر من ذاك العام.

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باريس (أ ف ب)

استدعى المدرب ديدييه ديشان مهاجم برشلونة الاسباني عثمان ديمبيلي ولاعب وسط توتنهام الانكليزي تانغي ندومبيلي مجددًا الى قائمة المنتخب الفرنسي، حيث يستعد أبطال العالم الاسبوع المقبل لبدء مشوار التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وكان ديمبيلي (24 عامًا) ضمن منتخب الديوك الذي حقق لقب كأس العالم 2018 في روسيا إلا أنه غاب عن الفريق الازرق منذ شهر كانون الاول/ديسمبر من ذاك العام. لكن ديشان أعاده الى المجموعة عطفًا على تألقه مع ناديه الكاتالوني مؤخرًا وبقائه بعيدًا عن الاصابات لفترة لا بأس بها.

أما ندومبيلي فخاض ست مباريات دولية مع المنتخب الاول، آخرها في حزيران/يونيو 2019، قبل فترة وجيزة من انضمامه الى توتنهام قادمًا من ليون.

وتضم اللائحة المؤلفة من 26 لاعبًا بول بوغبا لاعب مانشتسر يونايتد الانكليزي المتوقع عودته الى المنافسات مساء اليوم الخميس امام ميلان الايطالي في اياب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد غيابه اكثر من شهر بسبب الاصابة.

وتستهل فرنسا التصفيات على ارضها امام اوكرانيا الاربعاء على ملعب "ستاد دو فرانس" في سان دوني في ضواحي العاصمة.

وتقوم بعدها برحلة طويلة الى كازاخستان الاحد 28 الشهر الحالي ومن ثم مباشرة الى ساراييفو لملاقاة البوسنة والهرسك بعدها بثلاثة ايام.

وحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على إعفاء يسمح لهم بالسفر خارج دول الاتحاد الأوروبي لخوض هذه المباريات وتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم.

وكانت رابطة الدوري الفرنسي أعلنت في وقت سابق من هذا الاسبوع أنها ستمنع الاندية من السماح للاعبيها الدوليين الالتحاق بمنتخبات بلادهم خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والتي تشمل ايسلندا وليشتينشتاين والنروج.

كما تضم مجموعة فرنسا منتخب فنلندا، علمًا ان المتصدر يتأهل مباشرة الى النهائيات.

ولم يستدع ديشان لاعب رين الناشئ إدواردو كامافينغا ولاعب ليون حسام عوار المتوقع ان يخوضان غمار كأس أوروبا لما دون 21 عامًا في المجر وسلوفينيا بين 24 و31 الشهر الجاري لدور المجموعات، على ان تستكمل الادوار الاقصائية بين 31 ايار/مايو والسادس من حزيران/يونيو.

اليكم قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (فولهام الانكليزي معارًا من باريس سان جرمان)، هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، مايك مانيان (ليل).

مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الالماني)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة)، فيرلان مندي (ريال مدريد الاسباني)، بانجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)، كورت زوما (تشلسي الانكليزي).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشلسي)، تانغي ندومبيلي (توتنهام الانكليزي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الانكليزي).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمببيلي (برشلونة)، اوليفييه جيرو (تشلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد الاسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).

© 2021 AFP