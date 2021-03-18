فورمولا واحد: الرياض تكشف عن مسار جائزة السعودية الكبرى

صورة وزعتها وزارة الرياضة السعودية تظهر تصميم حلبة الشوارع في جدة التي ستستضيف "جائزة السعودية الكبرى" للفورمولا واحد نهاية العام 2021

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الرياض (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الخميس عن تفاصيل مسار حلبة سباق جائزة السعودية الكبرى التي تشكل الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2021 للفورمولا واحد، التي ستستضيفها مدينة جدة بين 3 و5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وكانت السعودية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها ستستضيف جائزة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد للمرة الأولى العام الحالي، بسباق ليلي على كورنيش مدينة جدة على البحر الأحمر.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد السعودي للسيارات، فإن طول الحلبة سيكون 6,175 كيلومتراً وبعرض 10,15 أمتار، ما يجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا واحد، بعد حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية والأطول في الروزنامة الحالية.

وستكون حلبة الشوارع هذه الأسرع مع تضمنها لـ27 منعطفاً وبمتوسط سرعة يصل إلى 250 كيلومتراً في الساعة، وسرعة قصوى تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة.

وكشف الاتحاد أيضاً أن السباق سيقام ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، على غرار ما حصل مؤخراً في سباق فورمولا إي 2021 للسيارات الكهربائية في الدرعية في شمال غرب الرياض.

وفي هذا الإطار، قال وزير الرياضة السعودي عبدالعزيز بن تركي الفيصل إن هذا السباق "يعد امتداداً لما نحظى به في القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من قيادتنا".

وأضاف "نحرص دوماً في ظل هذا الدعم الكبير، أن ننظم مثل هذه الفعاليات بأعلى معايير الجودة العالمية، وهذا ما سنسعى لتحقيقه عند بناء وتصميم هذه الحلبة، التي ستكون ثاني أطول حلبة سباق سيارات في العالم"، مشدداً على مواصلة العمل "لنكون واجهة لهذه الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى العالم".

من جهته، قال المدير الرياضي لبطولة الفورمولا واحد البريطاني روس براون إنه "من المثير دائماً الكشف عن تفاصيل حلبة جديدة، وعملنا في حلبة مدينة جدة لضمان مسار يوفر سباقاً احترافياً لسائقي المحركات، ويبرز التصميم الأفضل في حلبات الشوارع الحديثة، بالإضافة إلى كونها تحتوي على مناطق حرة للسائقين لرفع مستوى السرعة، إلى جانب موقعها المذهل على ساحل البحر الأحمر".

وأضاف "نحن بكل تأكيد ننتظر هذا السباق بشغف في ديسمبر المقبل، ليرى العالم تفاصيل الحلبة على أرض الواقع".

وسيكون هذا السباق الذي يأتي في إطار شراكة تمتد 15 عاماً، ثالث سباقات فورمولا واحد في منطقة الشرق الأوسط، بعد جائزتي البحرين الكبرى، وأبو ظبي الكبرى.

ويفتتح الموسم الجديد بحسب الروزنامة المعدلة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، في 28 الشهر الحالي من حلبة البحرين الدولية بعدما رُحِلَ السباق الأسترالي الذي كان سيفتتح به الموسم في 21 الحالي، الى تشرين الثاني/نوفمبر ليكون مباشرة قبل جائزة السعودية.

© 2021 AFP