يوروبا ليغ: تأهل متوقع لأرسنال وروما الى ربع النهائي

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

لاعبو روما الإيطالي يحتفلون بالهدف الثاني للاسباني بورخا مايورال في مرمى شاختار دانيتسك الاوكراني، كييف في 18 اذار/مارس 2021

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لندن (أ ف ب)

بلغ كل من أرسنال الإنكليزي وروما الإيطالي الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، في خطوة متوقعة نتيجة الانتصارين الكبيرين اللذين حققاهما في ذهاب ثمن النهائي.

على "ستاد الإمارات"، تجنب أرسنال سيناريو الدور الثاني الموسم الماضي حين فاز ذهابا على أرض أولمبياكوس اليوناني 1-صفر ثم ودع المسابقة بخسارته إيابا على أرضه 2-1 بعد التمديد، وذلك بعدما سقط الخميس على أرضه أمام منافسه اليوناني صفر-1.

ودخل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء بأفضلية مريحة بعد فوزه ذهابا في بيرايوس 3-1، لكنه شعر بتهديد كبير الخميس قبل أن يحسم بطاقة ربع النهائي.

وتشكل هذه المسابقة أهمية مضاعفة لأرسنال لأن الفوز بها سيعيده الى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، لاسيما أن هذا الأمر شبه مستحيل من خلال الدوري الإنكليزي الممتاز بما أنه يحتل حاليا المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية الأم والذي يحتله جاره تشلسي.

وبتشكيلة أساسية الى حد كبير غاب عنها أربعة من لاعبي لقاء الذهاب وبمشاركة القائد والهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ رغم ما ينتظره الأحد من اختبار صعب في الدوري بضيافة جاره المتألق وست هام، عجز أرسنال عن الوصول الى شباك ضيفه خلال الشوط الأول من اللقاء وبقي التعادل السلبي سيد الموقف حتى دخول الفريقين غرف الملابس.

وفي مستهل الشوط الثاني أعاد المغربي يوسف العربي الأمل للضيف اليوناني بافتتاحه التسجيل بعد هجمة مرتدة وتمريرة من يورغوس ماسوراس (51).

لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية، ليتجنب أرسنال سيناريو الموسم الماضي ويبلغ ربع النهائي، فيما انتهى مشوار أولمبياكوس عند ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا بعدما تأثر في الدقائق الأخيرة بطرد السنغالي أوسينو با لحصوله على إنذارين في غضون دقيقة (83).

وعلى الملعب الأولمبي في كييف حيث يخوض مبارياته البيتية بسبب الوضع الأمني في شرق البلاد، سقط شاختار دانييتسك الأوكراني مجددا أمام روما الإيطالي وهذه المرة بنتيجة 1-2، بعدما خسر ذهابا في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.

ويدين فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الذي يستعد لمواجهة صعبة الأحد على أرضه في الدوري ضد نابولي، أحد منافسيه الأساسيين على نيل أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بتجديد فوزه على على الفريق الأوكراني الى الإسباني بورخا مايورال الذي رفع رصيده الى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم بتسجيله الهدفين (48 و72)، فيما كان هدف المضيف من نصيب البرازيلي الأصل جونيور مورايش (59).

كما أفاد غرناطة الإسباني من فوزه ذهابا على مولده النروجي 2-صفر لكي يبلغ ربع النهائي رغم خسارته الخميس خارج قواعده في بودابست المجرية بسبب قيود السفر في النروج، بهدف لروبرتو سولدادو (72)، مقابل هدفين لخيسوس فاييخو (29) وايريك هيستاد (90 من ركلة جزاء).

وبعدما فاز ذهابا 2-صفر، اضطر توتنهام الإنكليزي الى خوض التمديد بعدما عاد مضيفه دينامو زغرب الكرواتي الى المواجهة بحسمه الوقت الأصلي الخميس بهدفين نظيفين سجلهما ميسلاف أورزيتش (62 و83).

ولجأ الفريقان الى شوطين إضافيين لتحديد هوية المتأهل منهما.

© 2021 AFP