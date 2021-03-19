الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يعيد ليكرز الى وصافة المنطقة الغربية

هاري هاو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس (رقم 23) يوجه التعليمات لزملائه خلال المباراة ضد تشارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لوس أنجليس، كاليفورنيا، في 18 اذار/مارس 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الى وصافة المنطقة الغربية، وذلك بقيادته لفوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 116-105 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل جيمس 37 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة وأضاف الألماني دينيس شرويدر 22 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، ما سمح لحامل اللقب في التقدم على فينيكس صنز الذي مني بهزيمته الخامسة فقط في آخر 23 مباراة وجاءت على يد متذيل الترتيب مينيسوتا تمبروولفز 119-123 بعدما عجز عن إيقاف الثنائي أنتوني إدواردز (42 نقطة) وكارل-أنتوني تاونز (41) رغم جهود ديفن بوكر (35 نقطة).

وبات ليكرز على بعد مباراة ونصف من يوتا جاز متصدر المنطقة الذي مني بهزيمته الرابعة في ست مباريات خاضها هذا الشهر، وجاءت على يد واشنطن ويزاردز 122-131 في لقاء تعملق خلاله ثنائي الأخير برادلي بيل (43 نقطة) وراسل وستبروك الذي حقق الـ"تريبل دابل" الثالث عشر له هذا الموسم (35 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة)، ما جعل جهود دونوفان ميتشل (42 نقطة) وجو إينغلز (34 بينها 8 ثلاثيات) تذهب سدى.

وجاء الفوز السادس لليكرز في آخر ثماني مباريات رغم استمرار غياب نجمه الآخر أنتوني ديفيس بسبب الإصابة ورغم جهود الواعد لاميلو بول الذي تألق في مسقط رأسه ضد الفريق الذي يحبه والفريق الذي لعب في صفوفه شقيقه الأكبر لونزو، وذلك بتسجيله 26 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة بدون أن يتمكن من تجنيب هورنتس الهزيمة أمام حامل اللقب.

وحدد "الملك" جيمس وتيرة المباراة بتسجيله 22 نقطة في الشوط الأول بعدما نجح في ثماني من محاولاته التسع، مانحا فريقه التقدم مبكرا بفارق 18 نقطة لكن هورنتس عاد من بعيد حتى أدرك التعادل بتسجيله 19 نقطة مقابل أربع فقط لمضيفه.

إلا أن خبرة جيمس لعبت دورها بمساعدة شرويدر، ووجه الضربة القاضية لآمال الضيوف حين سجل سلة حاسمة في آخر 15 ثانية من اللقاء، ما مهد الطريق أمام ليكرز لفوزه الثامن والعشرين هذا الموسم.

© 2021 AFP