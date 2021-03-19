قرعة ربع نهائي دوري الابطال: قمتان ثأريتان بين بايرن وسان جرمان وبين ريال مدريد وليفربول

مانو فرنانديز تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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نيون (سويسرا) (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال لكرة القدم الجمعة عن مواجهتين ناريتين في إعادة لمباراتين نهائيتين من آخر ثلاثة مواسم، وذلك عندما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مع وصيفه باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد الاسباني مع ليفربول الانكليزي في إعادة لنهائي العام 2018.

كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الانكليزي مع بوروسيا دورتموند الالماني وتشلسي الانكليزي مع بورتو البرتغالي.

وأقيمت في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) قرعة الدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من مواجهة العملاق البافاري وسان جرمان مع سيتي او دورتموند، فيما يلتقي في المباراة الاخرى من المربع الذهبي الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد مع بورتو أو تشلسي.

وكان بايرن ميونيخ حقق اللقب الموسم الماضي بفوزه على فريق العاصمة الفرنسية الذي كان يشرف عليه الالماني توماس توخل في النهائي بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي كينغسلي كومان، لذا تعتبر المباراة ثأرية لسان جرمان الذي سيسعى لإسقاط خصمه بإشراف مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وفي أول تعليق له على القرعة قال المدير الرياضي لبايرن نجمه البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش "باريس فريق جيد للغاية. هم حالياً في المركز الثاني في الدوري، لكنهم سيشكلون تحدياً صعباً بالنسبة لنا".

كما ستتجدد المواجهة بين ريال مدريد وليفربول بعد نهائي العام 2018 عندما خرج النادي الملكي فائزًا 3-1 ليحقق لقبه الثالث عشر في البطولة معززًا رقمه القياسي، في مباراة شهدت خروج المصري محمد صلاح مصابًا بكتفه إثر تدخل من المدافع المخضرم سيرخيو راموس.

أما مانشستر سيتي الباحث عن لقب قاري أول في تاريخه بقيادة المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا فسيواجه الموهبة الناروجية الخارقة ارلينغ هالاند الذي تربطه تقارير بالانتقال الى الفريق الانكليزي الموسم المقبل، عندما يلتقي مع دورتموند المتوج بلقبه الوحيد عام 1997.

ورغم أن تشلسي بطل العام 2012 حظي ربما بالمنافس الاسهل، إلا أن عليه أن يكون حذراً أمام بورتو الذي أقصى البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاءه في يوفنتوس الايطالي في أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي.

ويقام الدور ربع النهائي في 6 و7 نيسان/أبريل ذهاباً و13 و14 منه إياباً.

© 2021 AFP