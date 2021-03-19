وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا في خضمّ توتر بين البلدين

جيم أوزديل وزارة الخارجية التركية/ا ف ب

صورة نشرتها الخارجية التركية بتاريخ 19 آذار/مارس تظخر وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال غداء عمل في قصر دولمة بهجة في اسطنبول

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اسطنبول (أ ف ب)

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في إسطنبول إثر أسابيع من التوتر بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية إن الدبلوماسيين "بحثا العلاقات الثنائية وسوريا ومكافحة الإرهاب وأفغانستان".

وأفادت الخارجية الإيرانية أنهما ناقشا أيضا "سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين".

جاء اللقاء مع تصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين القوتين الغريمتين اللتين تقيمان علاقات معقّدة وتقفان على طرفي نقيض في النزاع السوري خاصة.

وانتقدت تركيا بحدّة إيران الشهر الماضي بعد أن دانت طهران دخول الجيش التركي شمال العراق. وفي علامة على الخلاف، استدعى البلدان سفيريهما.

وأعلنت تركيا بداية شباط/فبراير توقيف موظف قنصليّ إيراني في إطار تحقيق حول اغتيال معارض إيراني في اسطنبول عام 2019.

كما يأتي لقاء تشاوش أوغلو وظريف في وقت تتجهّز تركيا لاستضافة محادثات سلام أفغانية. وإيران فاعل أجنبي مهم في أفغانستان المجاورة لها.

ومن المنتظر أن يلتقي ظريف الجمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

© 2021 AFP