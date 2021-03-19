يوروبا ليغ: يونايتد يواجه غرناطة وأياكس أمام روما في ربع النهائي

منح هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى ميلان الإيطالي، بطاقة العبور بمانشستر يونايتد إلى ربع النهائي

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باريس (أ ف ب)

أوقعت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الجمعة مانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين في مواجهة غرناطة الإسباني وسلافيا براغ التشيكي توالياً، فيما يلتقى أياكس أمستردام الهولندي مع روما الإيطالي.

ومن المقرر أن يخوض رجال المدرب النروجي أولي غونار سولشاير، الذين أقصوا ميلان الإيطالي في ثمن النهائي، ذهاب ربع النهائي في الثامن من نيسان/أبريل، لكن مكان إقامة المباراة لم يحدد بعد.

وسبق للشياطين الحمر أن واجهوا خصماً إسبانياً، وهو ريال سوسييداد في دور الـ32، لكن مباراة الذهاب نقلت حينها إلى تورينو الإيطالية جراء القيود المفروضة على السفر من بريطانيا إلى إسبانيا بسبب وباء كورونا.

وفي مباريات أخرى، سيواجه أياكس أمستردام نظيره روما، ويلعب الفائز بينهما مع المنتصر من مباراة يونايتد وغرناطة. وسبق لمانشستر يونايتد أن فاز على أياكس في نهائي البطولة القارية عام 2017.

ويرتقب أن يستضيف أرسنال سلافيا براغ في ذهاب ربع النهائي، في مباراة لن تكون سهلة أمام متصدر الدوري التشيكي الذي أقصى كلا من ليستر سيتي الإنكليزي ورينجرز بطل الدوري الاسكتلندي في الدورين الأخيرين.

وفي حال تمكن أرسنال من التأهل، فقد يواجه الفريق مدربه السابق الإسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الاسباني في نصف النهائي، في حال تخطى الأخير دينامو زغرب الكرواتي الذي أقصى توتنهام الإنكليزي في أكبر مفاجآت ثمن النهائي، بعد أن خسر صفر-2 ذهاباً قبل ان يفوز 3-صفر اياباً بعد التمديد.

© 2021 AFP