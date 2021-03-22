أولمبياد طوكيو: غالبية اليابانيين تؤيد حظر الجماهير الاجنبية (استطلاع)

فيليب فونغ ا ف ب/ارشيف

اتخذ المنظمون قرارًا غير مسبوق بحظر الجماهير الآتية من الخارج الى دورة الالعاب الاولمبية المؤجلة من 2020 الى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا

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طوكيو (أ ف ب)

أيدت غالبية اليابانيين قرار اللجنة المنظمة المحلية حظر الجماهير الاجنبية من حضور أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وفق ما أظهر استطلاع للرأي الاثنين.

واتخذ المنظمون قرارًا غير مسبوق الاسبوع الماضي بحظر الجماهير الآتية من الخارج الى دورة الالعاب الاولمبية المؤجلة من 2020 الى صيف 2021 بسبب جائحة كورونا، معتبرين ان الخطوة مخيبة ولكن "لا مفر منها" تخوفًا من تفشي الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي شيمبوم" اليومية أن 85 في المئة من المجيبين يؤيدون قرار المنظمين، فيما اعتبر 11 في المئة أنه يجب السماح بحضور الجماهير الاجنبية.

وشمل الاستطلاع 1564 شخصًا بين يومي السبت والاحد، حيث أيدت نسبة 27 في المئة فقط إقامة الاولمبياد هذا الصيف، فيما رأت 36 في المئة أن التأجيل مرة أخرى هو الحل الانسب مقابل 33 في المئة مع الإلغاء التام للحدث العريق.

سبق أن كرر المنظمون أن تأجيلا ثانيًا خارج الحسابات.

وتظهر هذه الارقام أن دعم إقامة الالعاب هذا الصيف ينمو شيئًا فشيئًا بعد أن أظهر استطلاع مشابه في كانون الثاني/يناير الفائت أن نسبة 11 في المئة فقط تؤيد الابقاء على الحدث هذا الصيف، قبل ان ترتفع الى 21 في المئة في شباط/فبراير.

كما أظهر استفتاء آخر أجرته وكالة "كيودو" خلال نهاية الاسبوع أن 23,2 في المئة يؤيدون إقامة الالعاب في موعدها، مقابل 39,8 في المئة مع الإلغاء.

لم تحدد الوكالة ما إذا كان هذان الاحتمالان الوحيدان اللذان طرحتهما على 1054 شخصًا استجوبتهم.

وتقام الألعاب في الفترة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس.

© 2021 AFP