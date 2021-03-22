الدوري الأميركي للمحترفين: الاصابة تُبعد لاعب هورنتس لاميلو بول لفترة طويلة

هاري هوو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

لاعب تشارلوت هورنتس لاميلو بول يحاول تجاوز لاعب لوس أنجليس ليكرز كايلي كوزما ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في 18 آذار/مارس 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نادي تشارلوت هورنتس أن صانع ألعابه الشاب لاميلو بول سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما تعرّض لكسر في المعصم خلال المباراة التي خسرها أمام لوس أنجليس كليبرز 98-125، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين السبت.

وأفاد هورنتس في بيان أنه "ستتم اعادة تقييم حالة بول في الوقت القريب وعلى اساس منتظم، كما تم وضعه على لائحة اللاعبين الذين سيغيبون لفترة غير محددة".

وكشفت الفحوص التي اجريت لموزع لعب هورنتس عن كسر في عظم معصم اليد اليمنى، بعدما سقط على الارض وهو يتكىء على يده، اثر تعرضه لخطأ في الربع الثاني.

وأكمل بول المباراة مع ضمادات على معصمه، لكنه اضطر للخروج في الربع الرابع بعد تسجيله 13 نقطة.

ويتحدر بول البالغ 19 عاما من عائلية رياضية بامتياز، اذ يلعب شقيقاه الاكبر سنا منه كرة السلة ايضا، علما انه تم اختياره من قبل هورنتس في المرتبة الثالثة لـ "درافت" عام 2020، بعدما كان تفادى الانتقال الى الدوري الاميركي قادما من احد الفرق الجامعية، مفضلاً الانتقال الى ليتوانيا ثم استراليا لاطلاق مسيرته الاحترافية قبل العودة إلى الـ "ن بي آيه".

ويبلغ معدل بول الذي خاص 41 مباراة هذا الموسم، 15,9 نقطة و5,9 متابعات و6,1 تمريرات حاسمة في المباراة.

واختير أفضل لاعب ناشىء في المنطقة الشرقية خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين.

وبات بول في العاشر من كانون الثاني/يناير 2021 أصغر لاعب في تاريخ الـ "ن بي آيه" يحقق "تريبل - دابل" مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة خلال مباراة الفوز على أتلانتا هوكس 113-105.

ويحتل هورنتس المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 20 فوزا مقابل 21 هزيمة.

© 2021 AFP