الدوري الأميركي للمحترفين: سقوط ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب فينيكس صنز كريس بول يمرر كرة من أمام لاعب لوس أنجليس ليكرز كايلي كوزما في المباراة بين الفريقين

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لوس انجليس (أ ف ب)

أرخى غياب النجم ليبرون جيمس بسبب الاصابة بظلاله على فريقه لوس أنجليس ليكرز وتحول إلى لقمة سائغة أمام مضيفه فينيكس صنز الذي استغل غياب "الملك" ليفوز 111-94 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الأحد.

ومن دون جيمس الذي تعرض لاصابة في الكاحل أمام أتلانتا هوكس السبت، لم يتمكن لاعبو ليكرز من إيقاف المد الهجومي لصنز، فسجل ديفن بوكر ولاعب الارتكاز العملاق دياندريه أيتون من باهاماس 26 نقطة لكل منهما، وحقق كريس بول "تريبل - دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 11 نقطة و10 متابعات و13 تمريرة حاسمة في مباراة لم تعرف سوى تقدم أصحاب الأرض.

وبات بول سادس أفضل ممرر للكرات الحاسمة في تاريخ الـ "ن بي آيه" مع 10 آلاف تمريرة، عندما مرر كرة إلى زميله أيتون سجل منها سلة ساحقة في الربع الثالث من عمر المباراة.

وهو الفوز الثامن لصنز في مبارياته العشر الاخيرة، وعزز به مركزه الثاني في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 13 خسارة.

وعانى ليكرز لإيجاد إيقاعه الهجومي، في حين يتوجب على مدربه فرانك فوغل أن يجد "هوية جديدة" له، بانتظار عودة جيمس.

وتحمل مونترزل هاريل عبء الهجوم، فسجل 23 نقطة، واضاف دنيس شرودر 22، ضمن نسبة نجاح عن الرميات لم تتخط 41,2 في المئة.

واصر فوغل على منح فريقه الثقة كاملة، وقال "أنا متفائل"، مضيفا "أعتقد أن اللاعبين صارعوا في هذه الأمسية. لم نسدد بشكل جيد، ولكن أعتقد أننا لعبنا على مستوى عال".

وأردف مشيرا إلى غياب جيمس "سنحتاج لبعض الوقت لتعديل الامور ومعرفة من أين تأتي التسديدات، وما ستكون عليه هويتنا الجديدة".

وفي وقت لم يتم الإفصاح عن موعد عودة "الملك" إلى الملاعب، صرح فوغل قبل المباراة أنه لا يعتمد على تعافي سريع.

وقال "هذه الاصابات تحتاج إلى الوقت للتعافي"، و"انها (الاصابات) تتعافى ببطء. نتحضر لكي نكون من دونه إلى أجل غير مسمى".

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية بشق النفس على مضيفه نيويورك نيكس 101 - 100 بعد التمديد، بفضل رمتين حرتين للاعبه توبياس هاريس قبل 5,3 ثوان من صافرة النهاية.

أنهى هاريس المباراة مع 20 نقطة، فيما كان زميله شايك ميلتون أفضل مسجل في صفوف الفريق مع 21، وأضاف العائد الاسترالي بن سيمونز 16 نقطة بعدما غاب لمباراة واحدة بسبب الاصابة.

وفي مباريات أخرى، خسر ديترويت بيستونز أمام شيكاغو بولز 86 - 100، وبورتلاند ترايل بلايزرز أمام دالاس مافريكس 92 - 132، ودنفر ناغتس أمام نيو أورليانز بيليكانز 108 - 113، وهيوستن روكتس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 112 - 114، وميامي هيت أمام انديانا بايسرز 106 - 109 بعد التمديد.

وفاز بروكلين نتس على واشنطن ويزاردز 113 - 106، وكليفلاند كافالييرز على تورونتو رابتورز 116 - 105، وبوسطن سلتيكس على أورلاندو ماجيك 112 - 96.

© 2021 AFP