بطولة موتو جي بي: مارك ماركيس يغيب عن السباقين الأولين

الاسباني مارك ماركيز (هوندا) يحتفل بفوزه بجائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية على حلبة توين رينغ، موتيجي في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2019

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باريس (أ ف ب)

أعلن بطل العالم سبع مرات الإسباني مارك ماركيس (هوندا) الذي أصيب العام الماضي في ذراعه اليمنى وغاب عن الموسم بأكمله، أنه لن يشارك أيضا في السباقين الأولين لبطولة هذا العام من فئة موتو جي بي للدراجات النارية.

ويفتتح الموسم الجديد من بطولة العالم في سباقين على حلبة لوسيل القطرية في 28 آذار/مارس الحالي والرابع من نيسان/أبريل لكن "بعد الفحص الأخير مع الفريق الطبي، نصحوني ألا أشارك في السباقين الأولين في قطر" بحسب ما أفاد الدراج الإسباني في حسابه على تويتر.

وتابع "بالتالي، سنواصل عملية التعافي من أجل العودة الى التنافس في أسرع وقت ممكن".

وخاض الدراج الإسباني الفائز بلقب موتو جي بي أعوام 2013 و2014 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 إضافة الى لقبيه في فئتي 125 سنتم مكعب سابقا عام 2010 وموتو 2 عام 2012، 26 لفة فقط خلال السباق الافتتاحي الموسم الماضي في إسبانيا قبل أن يتعرض لحادث وكسر في ذراعه أبعده عما تبقى من البطولة المختصرة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وفي بيان الإثنين، قال فريق ريبسول هوندا إنه "بعد 15 أسبوعا من العملية الجراحية التي أجريت له لمعالجة التهاب المفصل في عظم العضد الأيمن، لوحظت استجابة سريرية جيدة بعد تدريبات مكثفة".

وكشف البيان أن "ماركيس سيخضع لفحص طبي آخر الاثنين 12 نيسان/أبريل"، على أمل أن يكون متواجدا على خط انطلاق سباق بورتيماو في البرتغال في 18 منه.

ونقل بيان الفريق عن الدراج البالغ 28 عاما قوله "كنت أتمنى لو تمكنت من المشاركة في السباق الافتتاحي لبطولة العالم، لكن يتعين علينا مواصلة العمل لنكون قادرين على إيجاد الظروف المثلى التي ستسمح لنا بالعودة الى المنافسة".

وعاد الإسباني الأسبوع الماضي فقط للجلوس على دراجته للمرة الأولى منذ الحادث الذي تعرض له في 19 تموز/يوليو الماضي على حلبة خيريس الإسبانية، وذلك بحسب الصور التي نشرها فريقه في 16 الشهر الحالي من حلبة مونتميلو الكاتالونية.

وبعدما أراد في بادىء الأمر العودة الى الحلبة في السباق الثاني للموسم الماضي من دون أن يتمكن من خوضه، خضع ماركيز لثلاث عمليات جراحية، آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وسيكون الى جانب ماركيس في الموسم الجديد من البطولة مواطنه بول إسبارغارو الذي انتقل الى ريبسول هوندا بعدما أمضى أربعة مواسم مع كاي تي أم، وذلك على حساب الشقيق الأصغر لبطل العالم سبع مرات ألكيس ماركيس الذي انتقل الى الفريق الرديف للصانع الياباني ال سي آر هوندا كاسترول.

© 2021 AFP