تصفيات مونديال 2022: غياب بيبي عن مباريات البرتغال

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

خاض بيبي 124 دقيقة بعمر الثامنة والثلاثين وقاد بورتو الى تأهل لافت ضد يوفنتوس في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

سيغيب مدافع البرتغال المخضرم بيبي عن المباريات الثلاث الاولى لمنتخب بلاده في التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد اصابته في صفوف فريقه بورتو في نهاية الاسبوع كما اعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين.

وسيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ لويس نيتو كما اعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.

واشار نادي بورتو الى ان بيبي (38 عاما) يعاني "من اصابة عضلية في فخذه الايمن" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

وقدّم بيبي اداء بطوليا في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الايطالي، ليضرب موعدا مع تشلسي الانكليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بمواجهة اذربيجان في تورينو الايطالية في مباراة تم نقلها من لشبونة لاسباب صحية. سينتقل ابطال اوروبا بعدها الى صربيا ثم الى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة ايام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية باصابة حارسه الاصلي روي باتريسيو بارتجاج دماغي خلال تواجده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الانكليزي وسيحل بدلا منه جوزيه سا حارس مرمى اولمبياكوس اليوناني.

© 2021 AFP