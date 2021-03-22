غياب الكوري الجنوبي سون عن ودية اليابان بسبب الاصابة

نيك بوتس تصوير مشترك/ا ف ب

خرج سون وهو يعرج من مواجهة ارسنال قبل ثمانية ايام في دربي شمال لندن

إعلان اقرأ المزيد

سيول (أ ف ب)

سيغيب مهاجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين عن مباراة منتخب بلاده كوريا الجنوبية الودية ضد اليابان هذا الاسبوع بسبب الاصابة، بحسب ما ذكر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم.

وهدّد استدعاء سون، المصاب خلال مواجهة ارسنال في الدوري الانكليزي لكرة القدم قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا.

واجبرت الاصابة العضلية بالفخذ سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد دينامو زغرب الكرواتي الاسبوع الماضي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، ثم لقاء استون فيلا في الدوري المحلي.

قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "إذا لم يستطع لاعب المشاركة مع فريقه فهذا يعني انه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده".

ويشكّل سون (28 عاما) ثنائيا هجوميا ضاربا في فريق شمال لندن، مع الهداف الدولي هاري كاين.

لكن في بيان مقتضب نشره الاتحاد الكوري الجنوبي مساء الأحد، اعلن "استبعاد" سون من التشكيلة لمباراة الخميس في يوكوهاما بسبب الاصابة.

ويتعيّن على الاندية تسريح لاعبيها لخوض المباريات الدولية مع منتخبات بلادها في نافذة الايام المحدّدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لكن الاتحاد الدولي قام بتعديل موقت لقوانينه بسبب جائحة فيروس كورونا، فباتت الاندية قادرة على الاحتفاظ بلاعبيها بحسب قيود السفر إلى مكان إقامة المباريات.

© 2021 AFP