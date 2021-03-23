بطولة المانيا: ليفركوزن يقيل بوس ويعين فولف بدلا منه

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

أعلن نادي باير ليفركوزن الالماني الثلاثاء اقالة مدربه الهولندي بيتر بوس بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق باشرافه في الاونة الاخيرة وعيّن بدلا منه هانيس فولف.

وسيقود فولف، مدرب منتخب المانيا لما دون تحت 18 عاما سابقا، ليفركوزن الذي يحتل المركز السادس في دوري بوندسليغا حتى نهاية الموسم.

وكان فولف (39 عاما) قاد شتوتغارت الى احراز لقب بطل دوري الدرجة الثانية في المانيا موسم 2016-2017، ثم عين مدربا لهامبورغ واقيل من منصبه بعد فشله في قيادة الاخير الى مصاف الدرجة الاولى موسم 2018-2019.

وقال المدير الرياضي في ليفركوزن سايمون رولفس "مع الجهاز الفني الجديد نريد تغيير الامور وسلوك الطريق نحو النجاحات التي تخلينا عنها في الاونة الاخيرة".

واضاف "على الرغم من صغر سنه، فقد لفت فولف الانظار في الاندية الكبيرة وكان مقنعا جدا لدى قيادته شتوتغارت الى مصاف الدرجة الاولى".

ستكون المباراة الرسمية الاولى لفولف على رأس الجهاز الفني لليفركوزن ضد شالكه متذيل الترتيب في الثالث من نيسان/ابريل في الدوري المحلي.

ويتخلّف ليفركوزن حاليا بفارق 7 نقاط عن فرانكفورت الرابع صاحب اخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وكان بوس (57 عاما) استلم تدريب ليفركوزن في كانون الاول/ديسمبر عام 2018 وقد بدأ القسم الاول من الموسم الحالي بشكل رائع حيث ظل متصدرا حتى كانون الاول/ديسمبر لدى تعرّضه لخسارته الاولى على يد بايرن ميونيخ في نهاية دور الذهاب.

منذ تلك الخسارة، لم يفز ليفركوزن سوى في 3 مباريات من اصل 13 اخرها سقوطه الكبير على ارضه امام هرتا برلين الاحد. وعموما خسر ليفركوزن 10 من اصل 17 في مختلف المسابقات خاضها منذ مطلع عام 2021.

وقال رئيس النادي ومهاجم منتخب المانيا السابق رودي فولر "وصلنا الى استنتاج بأن التخلي عن بيتر بوس لا يمكن تحاشيه".

وتابع "بعد خسارتنا امام هرتا برلين صفر-3 الاحد، دخلنا في دوامة الهزائم المتتالية. لذا قررنا اتخاذ هذا القرار بالتخلي عن خدمات المدرب على الرغم من تقديرنا الكبير للعمل الذي قام به بيتر بوس".

© 2021 AFP