عدد من القتلى أحدهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية

جايسون كونولي ا ف ب/ا ف ب

شرطي أمام سوبرماركت "كينغ سوبرز" في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية إثر إطلاق نار وقع في 22 آذار/مارس 2021.

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بولدر، كولورادو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

سقط "العديد من القتلى"، أحدهم شرطي، برصاص مسلّح أطلق النار الإثنين في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو (غرب الولايات المتّحدة)، بحسب ما أعلنت الشرطة التي لم تحدّد عدد القتلى ولا الدافع المحتمل لمطلق النار.

وقال كيري ياماغوتشي قائد شرطة المدينة الواقعة أسفل جبال الروكي إنّ "العديد من الأشخاص قتلوا في هذه الحادثة"، رافضاً الإفصاح عن عددهم "لأنّنا ما زلنا نعمل في موقع الحادث".

وأضاف "يؤسفني أن أعلن أنّ أحدهم (القتلى) عنصر في شرطة مدينة بولدر".

وأوضح قائد شرطة المدينة الواقعة على بُعد 50 كلم شمال غرب دنفر عاصمة الولاية أنّ عناصره اعتقلوا مشتبهاً به، مشيراً إلى أنّ الموقوف رجل وقد أصيب بجروح.

ووقع إطلاق النار في سوبرماركت "كينغ سوبرز".

وأظهرت مشاهد بثّها أحد شهود العيان مباشرة على الهواء شخصاً واحداً على الأقلّ يجري اعتقاله. والرجل الذي كان يرتدي سروالاً رياضياً فحسب بدا أنّه أبيض البشرة في منتصف العمر ومصاب بجروح طفيفة في ساقه التي ظهرت عليها آثار دماء، في حين كانت يداه مكبّلتين خلف ظهره وعناصر الشرطة يقتادونه خارج المتجر.

ولم يؤكّد قائد الشرطة ما إذا كان المشتبه به الموقوف هو هذا الرجل أم سواه.

وأظهر مقطع فيديو لم تؤكّد السلطات صحّته جثث ثلاثة أشخاص على الأقلّ ممدّدين على الأرض داخل السوبرماركت وعلى مقربة منه، في حين كان دويّ إطلاق النار لا يزال مسموعاً.

وقالت شابة لقناة "فوكس 10" التلفزيونية إنّها رأت "ميتاً واحداً" على الأقلّ نقله المسعفون داخل "كيس للجثث".

وبعد مرور حوالى نصف ساعة على دويّ أولى الطلقات النارية كان عشرات من عناصر الشرطة يحاصرون السوبرماركت تؤازرهم عربات مصفّحة.

بعدها صعد بضعة شرطيين مدجّجين بالسلاح على سطح السوبرماركت بواسطة سلّم لسيارة إطفاء.

وأفاد شهود عيان كانوا داخل المتجر حين بدأ إطلاق النار قبيل الساعة الثالثة عصراً (21:00 ت غ) أنّهم سمعوا دوّي طلقات نارية عديدة قبل أن يتمكنّوا من الفرار عبر مخرج خلفي.

وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى المكان بعد دقائق من تلقيها البلاغ وأنّهم تمكّنوا من دخول المبنى "بسرعة كبيرة".

وقال ياماغوتشي "في الوقت الراهن، المصاب الوحيد على حدّ علمنا (...) هو المشتبه به. لا علم لدينا بإصابات خطيرة أخرى في الوقت الحالي".

© 2021 AFP