مضرب: دل بوترو يخضع لعملية جراحية رابعة في ركبته أملا بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

هاري هاو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيخضع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو لعملية جراحية رابعة في ركبته أملا في المشاركة في مسابقة كرة المضرب ضمن دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف المقبل.

ولم يخض دل بوترو (32 عاما) الفائز بـ22 لقبا خلال مسيرته اي مباراة منذ اصابة في ركبته تعرض لها في حزيران/يونيو عام 2019 في دورة كوينز اللندنية عندما تعرض لاصابة قوية في ركبته.

وقال دل بوترو الفائز ببرونزية اولمبياد لندن عام 2012 ثم فضية اولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "لقد زرت الطبيب جورجي شهلا وسأخضع لعملية جراحية جديدة في ركبتي غدا (الثلاثاء)".

واضاف "حاولنا علاجا فيزيائيا لكن الالم استمر. يدرك الطبيب شهلا بأني اريد معاودة ممارسة كرة المضرب مجددا لكي اكون جاهزا لخوض دورة الالعاب الاولمبية وبالتالي قررنا اجراء العملية في اسرع وقت ممكن".

وتابع "آمل ان اتخطى هذه الوضعية المؤلمة، لن اتوقف عن المحاولة".

وخضع دل بوترو لثلاث عمليات جراحية في ركبته منذ اصابته في دورة كوينز، في حزيران/يونيو 2019، وكانون الثاني/يناير 2020 وفي اب/اغسطس من العام ذاته.

وتنطلق دورة الالعاب الاولمبية التي تأجلت عاما بالكامل في طوكيو في 23 تموز/يوليو المقبل.

© 2021 AFP