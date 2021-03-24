الدوري الأميركي للمحترفين: هزيمة ثالثة تواليا لحامل اللقب

شون غاردنر غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب نيو أورليانز بيليكانز براندون إينغرام (رقم 14) في محاولة أمام لوس أنجليس ليكرز، نيو أورليانز، لويزيانا في 23 اذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

مني لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب بهزيمة ثالثة تواليا، وجاءت على يد نيو أورليانز بيليكانز 111-128 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبانتظار العودة الى "ستايبلس سنتر" حيث يخوض أربع مباريات متتالية وأولها الخميس ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الفائز الثلاثاء على غولدن ستايت ووريرز 108-98 بفضل توبياس هاريس (25 نقطة و13 متابعة) والأسترالي بن سيمونز (22 مع 8 متابعات)، مني ليكرز بهزيمة رابعة في آخر خمس مباريات له بعيدا عن معقله.

وبغياب نجمه ليبرون جيمس الذي انضم الى المصاب الآخر أنتوني ديفيس، عانى حامل اللقب أمام بيليكانز الذي وصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 30 نقطة في الشوط الثاني من اللقاء الذي تألق فيه لاعب ليكرز السابق براندون إينغرام وزيون وليامسون.

وقدم إينغرام أفضل مباراة له من ناحية التسجيل بعدما دك سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات وليامسون أول لاعب تحت الـ21 عاما في تاريخ الدوري يسجل 20 نقطة أو أكثر لـ21 مباراة متتالية، وذلك بانهائه اللقاء مع 27 نقطة و9 متابعات.

وفي ظل غياب لاعب ليكرز السابق لونزو بول للإصابة، لعب كل من نيكايل ألكسندر-ووكر (18 نقطة) وكايرا لويس جونيور (16) وجاكسون هايز (15 في 19 دقيقة) دوراً أساسياً في الفوز التاسع عشر لبيليكانز في 43 مباراة، فيما كان مونتريزل هاريل (18 نقطة) وكايل كوزما وماركيف موريس (16 لكل منهما) الأفضل في صفوف ليكرز إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمته الـ16 في 44 مباراة.

وواصل فينيكس صنز تألقه هذا الموسم، لاسيما خارج ملعبه حيث حقق فوزه السابع بعيداً عن الديار وجاء على حساب ميامي هيت وصيف البطل 110-100.

والمرة الأخيرة التي فاز بها فينيكس بسبع مباريات متتالية بعيداً عن ملعبه تعود الى أوائل عام 2007، أي حين كان لاعباه ديفين بوكر وميكال بريدجز في العاشرة من عمرهما.

ويدين فينيكس بالفوز التاسع والعشرين هذا الموسم الى بوكر ودياندري أيتون اللذين سجلا 23 و17 نقطة توالياً مع 16 متابعة للثاني، كما ساهم أيضا لاعب هيت السابق جاي كراودر (13 نقطة) وبريدجز (12) في وضع فريق المدرب مونتي وليامس على بعد مباراتين من يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية.

© 2021 AFP