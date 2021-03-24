تصفيات مونديال 2022: فرنسا تستهل مشوار الدفاع عن اللقب بتعادل مخيب أمام أوكرانيا

آن - كريستين بوجولا ا ف ب/ا ف ب

مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان يفتتح التسجيل في مرمى أوكرانيا في المجموعة الرابعة من الجولة الأولى ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، على ملعب "سان دوني" في باريس في 24 آذار/مارس 2021

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باريس (أ ف ب)

استهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقب مونديال 2018 في كرة القدم بتعادل مخيب امام ضيفه الاوكراني 1-1 الاربعاء، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

افتتح منتخب "الديوك" التسجيل بفضل مهاجم برشلونة الاسباني أنطوان غريزمان في الشوط الاول (19)، قبل أن يدرك منتخب الضيوف التعادل في الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حول مدافع باريس سان جرمان بريسنل كيمبيبي كرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (57).

ولم يتمكن المنتخب الفرنسي على ملعبه في "سان دوني" من البناء على فوزه الكاسح 7-1 في وديته مع أوكرانيا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، فيما تخطى "الزرق" المنتخب السوفياتي السابق في ملحق التأهل إلى مونديال 2014، بفوزهم إيابا 3-صفر بعد سقوطهم ذهابا بهدفين نظيفين، وهي الخسارة الوحيدة في مواجهاتهم مع أوكرانيا.

وبدا المنتخب الفرنسي، المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب البرتغال القوية، تائها أمام رجال المدرب الهداف الدولي السابق أندريه شيفتشنكو الذي عرف كيف يخرج بتعادل أشبه بطعم الفوز.

ويمني رجال المدرب الفرنسي ديدييه ديشان النفس بالحفاظ على سجلهم خالياً من الخسارة في المباريات الـ 14 الاخيرة في المسابقات الرسمية مع 11 فوزا مقابل 3 تعادلات، حيث تعود الخسارة الاخيرة للـ "ديوك" أمام تركيا بهدفين نظيفين في 8 حزيران/يونيو 2019.

وأجرى ديشان العديد من التبديلات، فابقى لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي بول بوغبا على مقاعد البدلاء وحافظ على الثنائي أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي) - نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي) في الوسط على أرض الملعب، وعلى مهاجم برشلونة الاسباني أنطوان غريزمان وأوليفييه جيرو (تشلسي) في الهجوم بدعم من مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي وبايرن ميونيخ الالماني كينغسلي كومان على الرواقين.

صمد منتخب أوكرانيا 18 دقيقة أمام المد الفرنسي، قبل أن تهتز شباك الحارس جورجي بوشان من تسديدة لولبية على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لغريزمان استقرت في الزاوية المعاكسة، في شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص للمنتخبين.

بدأ الشوط الثاني مع محاولات خجولة، نجحت أوكرانيا في واحدة منها في ادراك التعادل عبر النيران الصديقة بعد تسديدة بدت غير خطيرة من لاعب وسط دينامو كييف سيرغي سيدورشوك من 20 مترا اصطدمت بمدافع سان جرمان كيمبيبي واستقرت في الشباك (57).

وحاول ديشان تنشيط فريقه، فأخرج دفعة واحدة في الدقيقة 63 جيرو وكومان وادخل بوغبا والعائد مهاجم برشلونة عثمان ديمبيليه، ليعود ويدفع بمهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي أنتوني مارسيال بدلا من مبابي في الدقيقة 77.

وقابل العقم الهجومي لاصحاب الارض، هجمات مرتدة خجولة للضيوف من دون أن تتبدل النتيجة حتى صافرة النهاية.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت فنلندا مع البوسنة والهرسك 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، منيت كرواتيا، وصيفة المونديال الاخير، بهزيمتها الاولى في 9 مباريات أمام جارتها سلوفينيا 1-صفر.

سجل هدف الفوز ساندي لوفريتش بعد تسديدة من حافة المنطقة اصطدمت بأحد المدافعين وبدلت مسارها خادعة في الشباك (15).

وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من 9 مباريات لم تذق خلالها الفوز على كرواتيا، حيث تعادلت 3 مرات وخسرت في 6 مباريات.

وفي المجموعة ذاتها، فازت روسيا على مضيفتها مالطا 3-1، وتعادلت قبرص أمام ضيفتها سلوفاكيا سلبا.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، بالاضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.

© 2021 AFP