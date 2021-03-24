سفينة حاويات عملاقة تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس

خالد دسوقي ا ف ب/AFP

العلم المصري يرفرف فوق سفينة حاوية تبحر في القسم الجديد من قناة السويس في مدينة الاسماعيلية في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

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القاهرة (أ ف ب)

تعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس، أحد أكثر طرق التجارة البحرية ازدحاماً في العالم، بسبب سفينة حاويات عملاقة علقت أثناء عبورها الممرّ المائي الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بحسب ما أفادت مواقع متخصّصة.

وأظهرت صورة نُشرت الثلاثاء سفينة الشحن التايوانية العملاقة "إم في إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً عالقة في القناة وقد أوقفت حركة العبور بالكامل، في حين بدت حفارات تحاول تخليصها.

ووفقاً لموقع "فيسيل فايندر" المتخصّص بتعقّب السفن، فإنّ ناقلة الحاويات كانت في طريقها إلى ميناء روتردام.

ولم يتّضح السبب الذي أدّى إلى توقف سفينة الحاويات، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق عن السلطات المصرية.

وقناة السويس التي افتتحت في 1869 تختزل 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.

واستخدم هذه القناة في العام الماضي ما يقرب من 19 ألف سفينة، وفقاً لهيئة قناة السويس.

وتعتبر القناة مصدر دخل حيوي لمصر، إذ بلغت مداخيلها العام الماضي 5.61 مليار دولار.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2015 عن مشروع لتطوير القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول عام 2023.

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