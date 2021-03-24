مونديال 2022: قطر تستهل ظهورها التاريخي في التصفيات الأوروبية بالفوز على لوكسمبورغ

بيتر كوهالمي ا ف ب/ا ف ب

لاعب منتخب قطر محمد مونتاري يحتفل مع زميله بتسجيله هدف الفوز في مرمى لوكسمبورغ في اللقاء الودي الذي جمع بينهما الأربعاء على استاد ناغيرديي في مدينة ديبريتسين المجرية، في 24 آذار/مارس 2021

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بودابست (أ ف ب)

حقق المنتخب القطري لكرة القدم فوزاً معنوياً على لوكسمبورغ بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء على استاد ناغيرديي في مدينة ديبريتسين المجرية، في مستهل مشاركة تاريخية اعتبارية لمستضيف نهائيات كأس العالم 2022 في التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى دون احتساب النتائج.

وبدأ بطل آسيا المباراة على نحو مثالي مكنته من التقدم باكرا، عندما استخلص المعز علي كرة من المدافع لارس غيرسون وهيأها على طبق من ذهب لمحمد مونتاري حولها إلى الشباك(13).

وكاد المعز يضيف الثاني عندما وصلته تمريرة بيدرو ميغيل لكنه سدد كرة سهلة تصدى لها الحارس انتوني موريس (16).

ورد منتخب لوكسمبورغ فارضا هيمنة مطلقة، وكاد أن يدرك التعادل من تسديدة قوية لإدفين موراتوفيتش، بيد أن الحارس سعد شيب أبعد الكرة ببراعة (37)، فيما نابت العارضة عنه في صد رأسية موريس ديفيل (41).

وتحمل الدفاع القطري عبء المباراة في الشوط الثاني بعد تراجع "العنابي" واعتماده على الهجمات المرتدة حيث كاد من إحداها ان يضاعف النتيجة عندما توغل بيدرو من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة (72).

وأكمل منتخب لوكسمبورغ الدقائق المتبقية من عمر المباراة منقوصا بعد طرد لاعبه ادلين اسكندروفيتش (87).

وسيواصل "العنابي" الظهور بالتصفيات خلال النافذة الدولية الحالية للشهر الحالي عندما يلتقي أذربيجان وأيرلندا في 27 و30 الجاري توالياً، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم البرتغال بطلة أوروبا وايرلندا.

وتُقام المباراتان على استاد ناغيرديي أيضاً باعتباره ملعباً بيتياً للمنتخب القطري الذي يجبر على خوض كل مبارياته في أوروبا لتقريب المسافات على المنتخبات الأخرى في المجموعة.

© 2021 AFP