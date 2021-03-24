هونغ كونغ وماكاو تعلّقان التطعيم بلقاح فايزر بسبب عيوب في دفعة من القوارير

كارلوس أوسوريو تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

ممرض يعد لقاح فايزر/بايونتيك في معهد ميشينير في مدينة تورونتو الكندية في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020

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هونغ كونغ (أ ف ب)

أعلنت السلطات في كلّ من هونغ كونغ وماكاو الأربعاء أنّها علّقت عمليات التطعيم الجارية بوسطة لقاح فايزر/بايونتيك بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح المضادّ لكورونا بوجود عيوب في دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة ماكاو في بيان إنّه "يجب تعليق عمليات التلقيح بالمنتجات المعنيّة".

بدورها قالت حكومة هونغ كونغ في بيان إنّه "بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق".

وأوضحت المدينتان الصينيتان اللّتان تتمتّعان بحكم ذاتي أنّهما قرّرتا تعليق حملة التطعيم بعدما تبلّغتا من "فوسون"، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأنّ دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.

ولم تحدّد السلطات في هونغ كونغ وماكاو طبيعة العيوب التي تعتري هذه القوارير، لكنّها أكّدت أنّها لا تشكّل أيّ خطر على صعيد الأمن الصحي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن عدد من سكان هونغ كونغ أنّ المواعيد التي كانت محدّدة لهم لتلقّي اللقاح ألغيت وأن بعض مراكز التطعيم أغلقت أبوابها.

وزار صحافي في وكالة فرانس برس أحد هذه المراكز ووجده بالفعل مغلقاً.

© 2021 AFP