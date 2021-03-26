جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن يكشف عن نواياه بهيمنته على التجارب الحرة

اندريه ايزاكوفيتش ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن خلال جولة التجارب الحرة الثانية لجائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد، الصخير في 26 اذار/مارس 2021

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اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب)

كشف سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن عن نواياه منذ اليوم الأول للموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، وذلك بهيمنته على جولتي التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى الجمعة في الصَّخِير.

واستهل فيرستابن الجولة الأولى التي تم تقليص زمنها من 90 الى 60 دقيقة هذا الموسم، على غرار الجولة الثانية، بقوة وأكد المستوى الذي قدمه أيضا قبل حوالي أسبوعين على حلبة البحرين الدولية في التجارب الشتوية الاستعدادية للموسم الجديد.

وبدأت الفرق جولة التجارب الأولى مع الإطارات اللينة حيث تناوب العديد من السائقين على الصدارة من ضمنهم سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الساعي الى الاحتفاظ بلقبه والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب (7 حاليا بالتساوي مع الألماني ميكايل شوماخر).

لكن في الدقائق الأخيرة من هذه الجولة، استخدم معظم السائقين مجموعاتٍ جديدة من الإطارات اللينة، واستغل فيرستابن إطاراته ليتمكن من تسجيل أفضل توقيت بعدما حقق في أسرع لفاته زمن 1,31,394 دقيقة.

وتقدم ثالث بطولة الموسم الماضي والفائز بالسباق الختامي في أبوظبي على سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 0,298 ثانية، فيما جاء البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين-مرسيدس) ثالثاً أمام مواطنه هاميلتون الذي ارتكب خطأ في الكبح في لفته السريعة الأخيرة وخسر زمناً ثميناً.

وأظهر فريق فيراري تحسناً ملحوظاً مقارنة مع العام الماضي، إذ حل ابن إمارة موناكو شارل لوكلير خامساً مباشرة خلف سائق ربد بول الجديد المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما جاء زميله الجديد الإسباني كارلوس ساينس ثامناً.

أما سائق فيراري السابق وأستون مارتن الحالي الألماني سيباستيان فيتل، فاكتفى بالمركز الثاني عشر أمام زميله الكندي لانس سترول، في وقت عانى فريق هاس كثيرا وجاء سائقه الجديد الألماني ميك شوماخر، نجل الأسطورة ميكايل، في المركز قبل الأخير أمام زميله الوافد الجديد ايضا الى البطولة الروسي نيكيتا مازيبين.

وجدد فيرستابن تفوقه أيضا في الجولة الثانية وسط استمرار تألق نوريس الذي حل ثانياً هذه المرة، فيما تقدم هاميلتون الى المركز الثالث بعدما كان الأفضل في بداية الجولة مع استخدام معظم السائقين للإطارات المتوسطة القساوة.

لكن الوضع تغير مع استخدام الإطارات اللينة مع كمية قليلة من الوقود في محاكاة للتجارب التأهيلية ليوم السبت، ثم مع كمية كبيرة من الوقود في محاكاة لسباق الأحد.

وأظهر فريق فيراري، القادم من أسوأ موسم له منذ 1980 بعد الاكتفاء بـ131 نقطة مقابل 500 للموسم الذي سبقه، تقدماً مشجعاً مرة أخرى بعدما حل ساينس رابعاً أمام بوتاس، إلا أن لوكلير تأخر هذه المرة وجاء في المركز الثاني عشر، أمام زميله السابق فيتل بمركزين.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الأولى:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:31.394 (12 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:31.692 (17)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-مرسيدس) 1:31.897 (20)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.921 (15)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:31.993 (14)

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الثانية:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.847 (23 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-مرسيدس) 1:30.942 (25)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:31.082 (24)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:31.127 (26)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:31.218 (23)

اولي/ا ح/ر م

© 2021 AFP