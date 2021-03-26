دورة ميامي: أوساكا الى ثمن النهائي بصعوبة

Mark Brown غيتي/ا ف ب

اليابانية ناومي اوساكا خلال مباراتها في الدور الثاني من دورة ميامي لكرة المضرب في 26 آذار/مارس 2021

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ميامي (أ ف ب)

لم يكن الظهور الاول لليابانية ناومي أوساكا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة صلبًا، حيث بلغت بصعوبة الدور ثمن النهائي من دورة ميامي لكرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها 7-6 (7-3) و6-4 على الاسترالية أيلا تومليانوفيتش الجمعة.

وخاضت أوساكا المصنفة ثانية عالميًا مباراتها الاولى منذ تحقيق لقبها الرابع في الغراند سلام، في الدور الثاني في ميامي بعد إعفائها من خوض الاول على غرار المصنفات الـ31 الاوليات الأخريات.

وصعّبت الرياح العاتية الامور على أوساكا امام المصنفة 77 عالميًا التي قدمت أداءً مميزًا.

وقالت أوساكا (23 عامًا) بعد الفوز "إنها مباراتي الاولى منذ أستراليا وكنت متوترة قليلًا لذا أردت فقط أن ألعب بشكل جيد".

وتابعت اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي "أنا سعيدة كوني حسمت الامور في مجموعتين. لست متأكدة ما إذا كنت متوترة أم أنني لم أكن جاهزة بشكل جيد، لكن قراراتي بشأن بعض الضربات كانت سيئة نوعًا ما".

وأردفت "ولكن أعتقد أني تعلمت (من أخطائي) خلال اللقاء".

ساهمت الارسالات الساحقة الـ13 التي سددتها في تعويض الاخطاء العديدة التي ارتكبتها اليابانية لتضرب موعدًا مع الكازاخستانية يولينا بوتينتسيفا المصنفة 26 في الدورة او الصربية نينا ستويانوفيتش المتأهلة من التصفيات.

بعد أن تبادلت اللاعبتان كسر الارسال في أول شوطين من المباراة، كسرت تومليانوفيتش إرسال منافستها في الشوط الخامس من المجموعة الاولى وأنقذت نقطة لكسر الارسال في الثامن لتتقدم 5-3 وتكون الفرصة سانحة لحسم المجموعة على إرسالها.

إلا أن أوساكا ردت بقوة كاسرة ارسال الاسترالية بشوط نظيف وعادلت النتيجة 5-5 قبل أن تلجأ اللاعبتان الى شوط كسر التعادل حسمته اليابانية 7-3.

حافظت كل لاعبة على شوط ارسالها في المجموعة الثانية قبل ان تكسر اوساكا ارسال منافستها في الشوط التاسع وتحسم المجموعة 6-4 على ارسالها.

ولحقت أوساكا بالمصنفتين الاولى الاسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب والرومانية سيمونا هاليب الثالثة اللتين بلغتا ثمن النهائي بشق النفس بعد أن احتاجتا الى ثلاث مجموعات.

وفي أبرز النتائج الاخرى، تأهلت الاسبانية غاربينيي موغوروسا المتوجة مؤخرًا بدورة دبي الى ثمن النهائي بفوزها على الصينية جينيو وانغ 6-4 و6-1 ، والبلجيكية إليز مرتنز بالنتيجة ذاتها على البريطانية كايتي بولتر.

ولحقت بهما التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة سادسة عالميًا بتفوقها على الصينية ساسا شينغ 6-2 و6-1، لتضرب موعدًا مع الاميركية جيسيكا بيغولا التي اسقطت الاسترالية ستورم ساندرز 6-3 و6-4.

كما بلغت الكازاخستانية ايلينا ريباكينا الدور ذاته بفوزها على الاستونية كايا كانيبي 6-4 و6-صفر.

© 2021 AFP