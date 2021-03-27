الدوري الأميركي للمحترفين: بروكلين يبتعد عن ميلووكي في وصافة الشرقية

غريغوري شيموس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

قدّم جيمس هاردن عرضا مبهرا وقاد بروكلين نتس إلى فوز صعب على ديترويت بيستونز 113-111، الجمعة في دوري كرة السلة المحترفين، ليعزّز وصافة المنطقة الشرقية على حساب ميلووكي باكس الخاسر أمام بوسطن سلتيكس 114-122.

ومنذ انتقاله من هيوستن روكتس قبل شهرين، يتصاعد اداء "اللحية" (ذا بيرد). وبرغم غياب زميليه النجمين كيفن دورانت وكايري إيرفينغ، هيمن على كل الأصعدة مسجلا 44 نقطة، 14 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

وقبل ست ثوان على نهاية المباراة، اقصي بالخطأ السادس، ما يعني انه استمر ايضا بالقتال حتى الرمق الأخير.

قال نجم المباراة "شعرت كأني أم في بي (أفضل لاعب في الدوري)"، وهي جائزة أحرزها مع هيوستن في عام 2018.

تابع "اقتضت خطة الخصم الليلة بمنعنا من ايصال الكرات الساقطة نحو لاعبينا الكبار القامة. سمح لي هذا الأمر باختراق السلة وتسجيل لاي-آبس (كرات سهلة من تحت السلة). المباريات كلها مختلفة، واتعامل مع كيفية الدفاع ضدّي. يكفي أن تلعب جيدا وتكون ناجعا".

وعزّز نتس رصيده في وصافة المنطقة الشرقية إلى 31 فوزا و15 خسارة، مقابل 29-15 لميلووكي الذي خسر على أرضه أمام بوسطن سلتيكس 114-122. ويتصدر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الشرقية مع 32 فوزا و13 خسارة.

وكان جايسون تايتوم نجم المباراة، بتسجيله لبوسطن 34 نقطة و7 تمريرات حاسمة، وساعده الثنائي ماركوس سمارت (23 نقطة و8 متابعات) والموزع كيمبا ووكر (21 نقطة).

© 2021 AFP