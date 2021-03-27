الولايات المتحدة تطالب بوليفيا بإطلاق سراح رئيسة البلاد السابقة المسجونة

ايزار رالديس ا ف ب

الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا جانين أنييز خلال اقتيادها من الشرطة في 13 آذار/مارس 2021 في لاباز

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واشنطن (أ ف ب)

أعربت الولايات المتحدة السبت عن "قلقها العميق حيال الإشارات المتنامية للسلوك المناهض للديمقراطية" في بوليفيا، وحضت لاباز على إطلاق سراح جانين أنييز الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد إضافة الى مسؤولين سابقين آخرين اعتقلوا بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب مزعومة.

وقال بيان لوزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تضم صوتها الى الاتحاد الأوروبي وأساقفة بوليفيا الكاثوليك والعديد من المنظمات الحقوقية "الذين أثاروا علنا تساؤلات جدية تتعلق بشرعية هذه الاعتقالات (...) والانتهاكات الظاهرة للاجراءات القانونية في تنفيذها والطبيعة المسيسة للغاية للاتهامات التي وجهتها الحكومة البوليفية".

ودعا بلينكن الحكومة البوليفية الى "إظهار دعمها للسلام والديمقراطية والمصالحة الوطنية بوضوح من خلال إطلاق سراح المسؤولين السابقين المعتقلين بانتظار اجراء تحقيق مستقل وشفاف".

وجاء البيان بعد أيام فقط من تحذير بوليفيا لدبلوماسيي الولايات المتحدة والبرازيل من "عدم التدخل" في شؤونها الداخلية بشأن قضية أنييز.

وكانت الرئيسة السابقة المؤقتة قد اعتقلت في 14 آذار/مارس بتهمة إثارة "الفتنة" و"الإرهاب" و"التآمر" بعد شكوى تقدمت بها مسؤولة سابقة في حزب الرئيس السابق ايفو موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية"، وهي الآن قيد السجن الاحتياطي في لاباز لمدة ستة أشهر.

من جهة أخرى، اتهمت آنييز السلطات بأنها تعرض حياتها للخطر برفض نقلها إلى مركز طبي لتلقي العلاج من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

وقالت "سلبت حريتي أولا والآن يمسون بصحتي"، وعند توقيفها أعلنت أنها ضحية "اضطهاد سياسي".

وكان موراليس قد أضطر للاستقالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعد انتفاضة تلت إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة، لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

وبعد تظاهرات اسفرت عن مقتل 35 شخصا، استقال موراليس بعد تخلى الجيش والشرطة عنه ولجأ إلى المكسيك ثم الأرجنتين. وقد عاد إلى بوليفيا بعد فوز مساعده لويس آرس في الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 خلفا لأنييز.

© 2021 AFP