تصفيات أمم إفريقيا 2021: نيجيريا الى النهائيات بعد تعادل ليسوتو وسيراليون

خالد دسوقي ا ف ب

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تجوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) (أ ف ب)

تأهل المنتخب النيجيري حامل اللقب ثلاث مرات الى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد التعادل السلبي بين ليسوتو وسيراليون في المجموعة الثانية عشرة، في الجولة ما قبل الاخيرة من التصفيات، قبل مباراته ضد مضيفه بنين في الامسية.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب النيجيري احتلال أحد المركزين الاولين المؤهلين الى النهائيات، إذ يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من اربع مباريات، مقابل 7 لبنين (4 مباريات) 4 لسيراليون (خمس مباريات) وثلاث لليسوتو (5 مباريات).

ويكفي بنين نقطة واحدة من مباراتها ضد نيجيريا في العاصمة بورتو نوفو مساء لتلحق بها الى النهائيات القارية.

وسافر منتخب "النسور الخارقة" على متن قارب الى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، الى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الاخرى على البطاقات السبع الاخيرة.

© 2021 AFP