تصفيات مونديال 2022: بلجيكا وتشيكيا على المسافة ذاتها

ميكال تشيزيك ا ف ب/ا ف ب

مهاجم بلجيكا رومان لوكاكو يراوغ مدافع تشيكيا أندري شيلوشتكا قبل أن يسدد ويسجل في لقاء الفريقين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في براغ في 27 آذار/مارس 2021

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باريس (أ ف ب)

حافظ منتخبا بلجيكا وتشيكيا على المسافة ذاتها بعدما انتهى اللقاء بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للتصفيات الاوروبية لكرة القدم المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد أن خرج كل منهما بانتصار في الجولة الإفتتاحية.

وتصدرت تشيكيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن بلجيكا، وبفارق نقطة عن بيلاروس الفائزة على ضيفتها استونيا 4-2 في مباراتها الاولى في التصفيات، في ثاني هزيمة للاخيرة بعد أولى أمام تشيكيا نفسها بنصف دزينة من الاهداف (6-2).

ودخلت بلجيكا التي استهلت مشوارها بفوز على ويلز 3-1، المباراة مع إدراكها جيدا صعوبة مضيفتها، ولكنها عادت من ملعب "إيدن إرينا" في براغ مع سجل خال من الخسارة في 35 مباراة تواليا في تصفيات المونديال وكأس أمم أوروبا، حيث تعود خسارتها الاخيرة إلى 12 حزيران/يونيو 2015 أمام ويلز.

ويأمل فريق "الشياطين الحمر"، ثالث المونديال الروسي، أن يتأهل الى نهائيات كأس العالم للمرة الـ 14 في مسيرته، والثالثة تواليا بعد 2014 و2018.

في المقابل، تسعى تشيكيا للعودة إلى النهائيات بعد آخر ظهور لها في العام 2006، عندما غادرت مونديال ألمانيا من دور المجموعات مع فوز يتيم على الولايات المتحدة وخسارتين أمام إيطاليا وغانا.

ودفع مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيس بمدافع ليون الفرنسي جايسون ديناير بدلا من توماس فيرمايلن، ومدافع ليستر سيتي تيموتي كاستاني على الرواق الايمن مكان توما مونييه (بوروسيا دورتموند الالماني) وناصر الشادلي (باشاك شهير التركي) على الرواق الايسر. فيما قاد الهجوم الثلاثي هداف إنتر الايطالي روميلو لوكاكو ونجم مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين ودريس مرتنس (نابولي الايطالي) الذي اصيب وحل بدلا منه لياندرو تروسار في الدقيقة 56.

وبدوره، أدخل مدرب تشيكيا تعديلات على تشكيلته فتخلى ييري بافلينكا (بوروسيا دورتموند) عن حراسة المرمى لصالح توماس فاشليك، وحل ميكايل كرمنشيك بدلا من باتريك شيك في الهجوم.

هددت بلجيكا مرمى مضيفتها باكرا بتسديدة من مرتنس صدها الحارس فاشليك (10)، قبل أن يرد الضيوف مرتين في غضون دقيقتين بداية مع تسديدة "على الطاير" قوية للاعب وسط سمبدوريا الإيطالي ياكوب جانتكو صدها حارس ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا (14)، وثم مع تسديدة من كرمنشيك الذي تخلص من ديناير وسدد كرة اصطدمت بالقائم (16).

ومع صافرة بداية الشوط الثاني، افتتحت تشيكيا التسجيل بعد تمريرة في ظهر الدفاع البلجيكي وصلت إلى لوكاس بروفود الذي سدد أرضية زاحفة في الزاوية المعاكسة لكورتوا (50).

ولم يتأخر لوكاكو في الرد، فبعد تمريرة في العمق من دي بروين راوغ بشكل رائع المدافع أندري شيلوشتكا على دفعتين وسدد كرة عانقت الشباك برغم محاولة الحارس فاشليك صدها (60).

وتبادل المنتخبان الفرص وكان أخطرها "للشياطين الحمر"، عندما ناب القائم عن الحارس بعد تسديدة ارضية من دي بروين (70)، قبل أن تتدخل العارضة ولكن هذه المرة لصالح بلجيكا بعد تسديدة لولبية من بوريل (84).

وتستضيف بلجيكا في الجولة الثالثة بيلاروس في 30 الشهر الحالي، فيما تحل تشيكيا ضيفة على ويلز.

© 2021 AFP