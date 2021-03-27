تصفيات مونديال 2022: كرواتيا تستفيق في مباراة مودريتش القياسية

دنيس لوفروفيتش ا ف ب

لاعبو كرواتيا يحتفلون بهدف ماريو باشاليتش في مرمى قبرص ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 في رييكا في 27 آذار/مارس 2021

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رييكا (كرواتيا) (أ ف ب)

عوّضت كرواتيا الوصيفة سقوطها في مستهل مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر امام سلوفينيا، بفوزها على ضيفتها قبرص بهدف نظيف لماريو باشاليتش السبت في رييكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مباراة أصبح خلالها القائد لوكا مودريتش أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.

وكانت كرواتيا وصيفة مونديال 2018 في روسيا، استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا صفر-1 الاربعاء، قبل أن تحقق اليوم فوزها الاول في ست مباريات، واضعة حدا لسلسلة من اربع هزائم متتالية في المباريات الرسمية.

وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الاولى بالتساوي مع سلوفينيا التي سقطت امام مضيفتها روسيا 1-2 لتتصدر الاخيرة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطة منتصف الاسبوع، فيما ستسعى سلوفاكيا لحصد نقطتها الرابعة والارتقاء الى الوصافة عندما تواجه مالطة لاحقًا بعد تعادلها مع قبرص الاربعاء.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الاسباني مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزًا إنجاز داريو سيرنا (134).

وكانت هذه المباراة الثانية فقط بين المنتخبين بعد اللقاء الودي في أيلول/سبتمبر 2014 حيث خرجت كرواتيا فائزة بنتيجة 2-صفر بهدفين حملا توقيع ماريو ماندزوكيتش مهاجم ميلان الايطالي الحالي.

وأكمل رجال المدرب زلاتكو داليتش سجلهم المميز على ارضهم في تصفيات كأس العالم حيث لم يخسروا في آخر ثماني مباريات (مع مباراة اليوم)، وحققوا ستة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات، كما خسروا ثلاث مرات فقط في آخر 32 مباراة على ارضهم في التصفيات العالمية.

وكانت هذه المرة الاولى التي تحافظ كرواتيا فيها على نظافة شباكها في آخر 13 مباراة.

وأجرى داليتش بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية التي بدأت امام سلوفينيا، حيث دفع بباشاليتش لاعب وسط أتالانتا الايطالي، فيما أبقى أندري كراماريتش مهاجم هوفنهايم الالماني وماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط تشلسي الانكليزي على مقاعد البدلاء، واشرك أنتي دومير لاعب أوساسونا الاسباني كرأس حربة.

ولم يشهد الشوط الاول فرصًا عديدة من الطرفين حيث استفاد باشاليتش من تشتيت خاطئ للكرة على دفعتين من لاعبي الخصم لتصله امام المرمى تابعها رأسية في الشباك (40).

وأتيحت فرصة لكرواتيا لمضاعفة تقدمها قبل الاستراحة عندما رفع مودريتش الكرة من ضربة ثابتة عن الجهة اليسرى تابعها ايفان بيريشيتش لاعب انتر الايطالي رأسية، أنقذها الحارس قبل ان يتابعها بوديمير في الشباك الا ان الاخير كان متسللا (45+1).

ويبدو أن رييكا الواقعة جنوب غرب العاصمة زغرب تشكل فأل خير لكرواتيا، حيث خاض المنتخب 20 مباراة في المدينة وخرج بـ17 فوزًا مقابل ثلاثة تعادلات.

وتستضيف كرواتيا نظيرتها مالطة الثلاثاء، فيما تحل روسيا على سلوفاكيا وسلوفينيا على قبرص.

وفي المجموعة الخامسة، تفوقت بيلاروس 4-2 على ضيفتها استونيا في مباراتها الاولى في التصفيات فيما تعرضت الاخيرة لهزيمة ثانية تواليًا.

وتلتقي لاحقًا ضمن المجموعة ذاتها بلجيكا مع مضيفتها تشيكيا بعد أن خرج كل منهما بانتصار في الجولة الاولى.

© 2021 AFP