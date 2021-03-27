جائزة البحرين الكبرى: فيرستابن الاسرع في التجارب التأهيلية أمام ثنائي مرسيدس

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بعد تسجيله اسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لجائزة البحرين الكبرى، على حلبة صخير البحرينية في 27 آذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

اَلصَّخِير (البحرين) (أ ف ب)

ترجم السائق الهولندي ماكس فيرستابن تطور فريقه ريد بول هذا العام وتحديدا الصورة الناجحة التي ظهر بها في التجارب الشتوية على حلبة صخير البحرينية، بتسجيله أسرع توقيت في التجارب التأهيلية على الحلبة ذاتها لجائزة البحرين الكبرى السبت، باكورة جولات بطولة العالم للفورمولا واحد للعام الحالي، متقدما على ثنائي مرسيدس.

وسجل سائق ريد بول-هوندا توقيتا قدره 1,28,997 دقيقة، متفوقا على حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون (1,29,385 د.) وزميل الاخير الفنلندي فالتيري بوتاس (1,29,586 د.).

وكان "ماد ماكس"، وهو لقب فيرستابن، هيمن على الجولات الثلاث للتجارب الحرة يومي الجمعة والسبت، قبل أن يحرز التوقيت الأسرع في "امتحان السبت".

وسينطلق ابن الـ 23 عاما من المركز الأوّل للمرة الرابعة في مسيرته والاولى في البحرين، علما انه كان انتظر العام الماضي حتى السباق الاخير على حلبة مرسى ياس في أبوظبي كي يحقق التوقيت الأسرع في التجارب التأهيلية، في طريقه للفوز بالجائزة الكبرى.

ومن المتوقع أن يشهد سباق الاحد منافسة محتدمة بين فيرستابن والبطل المتوج سبع مرات هاميلتون، في سعي الاول لكسر هيمنة البريطاني وفريقه "الاسهم الفضية" على مقدرات البطولة منذ عام 2014، وتحديدا منذ بدء حقبة محركات الهايبريد (الهجينة) حيث حققت الحظيرة البريطانية ثنائية الفوز بلقبي الصانعين والسائقين 7 مرات توالياً.

في المقابل، يأمل هاميلتون الذي مدد عقده مع مرسيدس لفترة عام واحد فقط حتى نهاية العام الحالي، في المزيد من السيطرة على "الفئة الاولى" ضمن مسعاه للفوز بلقب ثامن قياسي وفك ارتباطه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (7 ألقاب لكل منهما).

وأكمل العشرة الاوائل كل من سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، والفرنسي بيار غاسلي (ألفاتاوري) والاسترالي دانيال ريكياردو سائق ماكلارين وزميله البريطاني لاندو نوريس، الاسباني كارلوس ساينس القادم من ماكلارين إلى فيراري، ومواطنه فرناندو ألونسو (ألبين) العائد إلى الفورمولا واحد بعد غياب دام عامين، والكندي لانس سترول (أستون مارتن).

أولي/د ح/ر م

© 2021 AFP