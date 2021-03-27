دورة ميامي: بارتي الى الدور الرابع وانسحاب هاليب بسبب الاصابة

مارك براون غيتي/ا ف ب

الاسترالية آشلي بارتي خلال مباراتها في الدور الثالث في دورة ميامي لكرة المضرب في 27 آذار/مارس 2021

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ميامي (أ ف ب)

بلغت الاسترالية المصنفة أولى عالميًا آشلي بارتي الدور الرابع من دورة ميامي لكرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو، فيما انسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة بسبب إصابة في كتفها الايمن قبل مباراتها ضد اللاتفية الاخرى أناستازيا سيفاتسوفا في وقت لاحق اليوم.

وتفوقت بارتي على أوستابنكو المصنقة 54 عالميًا 6-3، 6-2 لتضرب موعدًا مثيرًا مع البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا او الالمانية أنجيليك كيربر في الدور الرابع.

وقالت بارتي التي احتاجت الى ثلاث مجموعات لتخطي الدور الثاني "كنت أكثر صلابة اليوم. شعرت أن أدائي كان أفضل وأنني كنت بحاجة لأكون مستعدة منذ الكرة الاولى".

وتابعت الاسترالية التي استغرقت رحلتها من ملبورن الى ميامي 50 ساعة "اكتسبت الثقة من كل العمل الذي أقوم به مع فريقي".

وأردفت اللاعبة التي تتصدر التصنيف العالمي منذ 68 أسبوعًا "وصلنا الى هنا بأمان وتحضرت جيدًا والآن نستمتع بأشعة الشمس".

وأهدرت بارتي بطلة رولان غاروس عام 2019 خمس فرص لحسم المجموعة على إرسالها في الشوط الاخير من المجموعة الاولى، قبل ان تحسمها عند الفرصة السادسة بعد 37 دقيقة.

كسرت اوستابنكو المتوجة في فرنسا المفتوحة عام 2017 إرسال بارتي مع انطلاق المجموعة الثانية لتتقدم بشوطين نظيفين قبل ان تستسلم في الستة الاخيرة.

من جهة أخرى، من غير المتوقع أن تعود هاليب الى المنافسات قبل "كأس بيلي جين كينغ" المخصصة لمنتخبات السيدات الشهر المقبل والتي كانت تعرف سابقا تحت مسمى كأس الاتحاد.

وقالت الرومانية في بيان "أنا آسفة للغاية لأنني مضطرة للانسحاب من فئتي الفردي والزوجي في دورة ميامي المفتوحة، لكن إصابتي لا تسمح لي باللعب هنا كما أرغب".

وتابعت اللاعبة المتوجة بلقبين في بطولات الغراند سلام "أنا حزينة كوني لن أتمكن من الاستمرار. أردت المجيء الى هنا وتقديم أفضل ما لدي وخوض العديد من المباريات ولكن للأسف لن لأتمكن من ذلك. آمل في أن أعود العام المقبل بصحة جيدة وأقوى".

وكانت هاليب من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب الى جانب بارتي واليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثانية التي حققت الشهر الفائت لقبها الرابع في بطولات الغراند سلام بتتويجها في أستراليا المفتوحة.

وتأهلت سيفاتسوفا الى الدور الرابع حيث ستواجه البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب رولان غاروس او الكراوتية أنا كونجو المصنفة 338 عالميًا.

© 2021 AFP