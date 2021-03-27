زاغوراكيس رئيسا للاتحاد اليوناني

باتريك شتولارتس ا ف ب

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اثينا (أ ف ب)

انتخب ثيودوروس زاغوراكيس، أفضل لاعب في كأس أوروبا 2004، رئيسا للاتحاد اليوناني لكرة القدم السبت لولاية مدتها أربع سنوات.

وحمل زاغوراكيس (49 عاما) الوان منتخب بلاده في 120 مباراة دولية بين 1994 و2007.

قال نائب وزير الرياضة ليفتيريس أفغيناكيس "قاد المنتخب الوطني الى القمة في كأس أوروبا 2004، ويجب أن يقود الآن إعادة بناء كرتنا بمساعدة فيفا (الاتحاد الدولي) وويفا (الاتحاد الاوروبي)".

وزاغوراكيس عضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب الحاكم المحافظ منذ 2014.

وحققت اليونان مفاجأة مدوية في كأس أوروبا عندما احرزت اللقب باداء متحفظ من مدربها الالماني أوتو ريهاغل.

حمل زاغوراكيس قائد المنتخب في 2004، ألوان اندية كافالا (1988-1992)، باوك (1992-1998 و2005-2007)، ليستر سيتي الإنكليزي (1998-2000)، أيك اثينا (2000-2004) وبولونيا الايطالي (2004-2005).

كما تبوأ منصب رئيس نادي باوك بين عامي 2007 و2012.

© 2021 AFP