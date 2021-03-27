مقتل خمسة أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

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القاهرة (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص وجُرح 24 في انهيار مبنى سكني من تسعة طوابق في حي السلام شرق العاصمة المصرية، حسب بيان لمحافظة القاهرة السبت.

وجاء في البيان أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا فجر السبت بانهيار مبنى من تسعة طوابق، مشيرا إلى "نقل 24 حالة اصابة إلى مستشفيات السلام وعين شمس مع وجود 5 حالات وفاة".

وأضاف البيان أنه "لا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الانقاض".

وتباشر النيابة العامة، حسب البيان، اجراء المعاينة في موقع الانهيار كما يقوم الفنيون بفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

وتشهد القاهرة العديد من حوادث انهيار مبانٍ بسبب مخالفات البناء العشوائي وعدم التزام البعض بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء.

© 2021 AFP