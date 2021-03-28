انفجار أمام كاتدرائية في اندونيسيا في أحد الشعانين والشرطة تشتبه بانتحاريين

عناصر من الشرطة الاندونيسية في موقع الانفجار قرب كنيسة في ماكاسار في 28 آذار/مارس 2021.

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ماكاسار (اندونيسيا) (أ ف ب)

وقع انفجار قوي أمام كاتدرائية ماكاسار الاندونيسية الأحد فيما يحتفل المسيحيون بأحد الشعانين وتشتبه الشرطة في أن انتحاريين نفذاه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو يوونو "كان هناك شخصان على دراجة نارية حين حصل الانفجار عند المدخل الرئيسي للكنيسة، وكان المنفذان يحاولان الدخول الى حرم الكنيسة".

واضاف "لقد دمرت الدراجة النارية وكان هناك اشلاء، لا نزال نجمع الأدلة ونحاول تحديد جنس المنفذين".

وكانت الشرطة المحلية أعلنت سابقا ان انتحاريا على الأقل ضالع في الانفجار فيما نقل تسعة أشخاص الى المستشفى لاصابتهم بجروح.

وقال الناطق باسم الشرطة سولاويسي الجنوبية إ زولبان للصحافيين "وقع انفجار نشتبه في أنه ناجم عن قنبلة. وقد عثرنا على أشلاء ونحقق لمعرفة إن كانت عائدة إلى مهاجمين أو مارة ونقل بعض الجرحى إلى المستشفى".

وقال كاهن في وقت سابق إن الهجوم انتحاري. وأوضح ويليم الذي قال إنه كاهن لمحطة "ميتور تي في"، "انتهى القداس وكان الناس يهمون بالمغادرة عندما وقع الانفجار".

وأشار إلى أن أحد المصلين حاول منع ما وصفه بأنه "انتحاري" من دخول الكنيسة موضحا أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.

ووقع الانفجار مع انتهاء القداس في كاتدرائية قلب يسوع في ماكاسار عاصمة ولاية سيلاويسي الجنوبية على جزيرة سيلاويسي.

وأظهرت لقطات فيديو اخبارية سيارات متضررة قرب المبنى في الوقت الذي ضربت فيه الشرطة طوقا حول المنطقة.

وسبق للكنائس أن كانت هدفا لهجمات متطرفين في إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية تعددا للسكان.

في العام 2018 قتل نحو عشرة أشخاص في هجمات انتحارية في كنائس في سورابايا ثاني مدن الأرخبيل.

© 2021 AFP