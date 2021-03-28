ايرلندا الشمالية تسقط على ارضها وديا امام الولايات المتحدة

باول فايث ا ف ب/ا ف ب

مهاجم الولايات المتحدة كريستيان بوليسيك يحاول مراوغة مدافع ايرلندا الشمالية دانيال بالارد في مباراة دولية ودية (2-1) في بلفاست في 28 آذار/مارس 2021.

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بلفاست (أ ف ب)

سقطت ايرلندا الشمالية امام ضيفتها الولايات المتحدة 1-2 الاحد في بلفاست في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعدادات الاولى للتصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومنح لاعب بوروسيا دورتموند الالماني الواعد جيوفاني رينا (18 عاما) التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 20، وعزز لاعب وسط تشلسي الانكليزي كريستيان بوليسيك تقدمها مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (60).

وسجل مهاجم ابردين الاسكتلندي نيال ماكغين هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 88.

وتستعد ايرلندا الشمالية لاستضافة بلغاريا الاربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المونديالية التي استهلتها بالخسارة امام ايطاليا صفر-2 الخميس.

© 2021 AFP