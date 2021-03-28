جائزة قطر الكبرى: فينياليس يفتتح موسم موتو جي بي بفوز في الدوحة

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

دراج ياماها الاسباني مافريك فينياليس يحتفل بفوزه بجائزة قطر الكبرى في فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية في 28 آذار/مارس 2021.

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الدوحة (أ ف ب)

أحرز الاسباني مافريك فينياليس (ياماها) المركز الأول في فئة موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى، المرحلة الاولى من بطولة العالم للدراجات النارية، الأحد على حلبة لوسيل.

وحسم فينياليس المركز الاول للسباق الذي شهد رياحا رملية قوية بقطعه مسافة 118,36 كيلومتر (22 لفة) بزمن 42:28.663 دقيقة بمعدل سرعة وسطي بلغ 167,1 كلم/ساعة.

وتفوق فينياليس بفارق 1.092 ثانية على دراج دوكاتي-براماك الفرنسي يوان زاركو، وبفارق 1.129 ثانية على دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، فيما حل بطل العالم العام الماضي دراج سوزوكي الاسباني جوان مير رابعا بفارق 1.222 ثانية.

وقال فينياليس بعد فوزه "شعرت بالقدرة على التعامل مع كل شيء بهدوء".

وأضاف "حاولت أن أكون ذكيا جدا، وهادئا جدا ... أخيرًا فتحت فجوة وكنت أحاول الحصول على القوة".

وتابع "لا يمكنني أن أقول أكثر من أن أقول شكراً لعائلتي، وخاصة عائلتي المقربة".

وأردف فينياليس قائلا "أنتم تعرفون أنني وزوجتي ننتظر مولودًا".

وتغلب فينياليس على بدايته البطيئة للسباق حيث واجه منافسة قوية من دراجي دوكاتي، قبل أن يخطف المركز الاول قبل ثماني لفات على النهاية من باينايا، فيما ارتقى مير الى المركز الرابع بعدما انطلق من العاشر.

وابتعد فينياليس بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ أكثر من 1,5 ثانية تاركا المنافسة حامية الوطيس على المركزين الثاني والثالث بين زاركو وباينايا ومير.

وعلق زاركو على احتلاله المركز الثاني قائلا "أستمتع باللحظة وسأحلل السباق لاحقًا"، مضيفا "كان سباقا جيدا ولكنه طويل".

وأضاف "النهاية كانت صعبة. اعتقدت أنني أمتلك السرعة لمطاردة فينياليس (...) لكنني تراجعت كثيرًا".

وختم قائلا "بفضل محركي، أنقذت الموقف بإحرازي المركز الثاني!".

© 2021 AFP