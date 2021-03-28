جائزة قطر الكبرى: فينياليس يفتتح موسم موتو جي بي بفوز في الدوحة

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

دراج ياماها الاسباني مافريك فينياليس يحتفل بفوزه بجائزة قطر الكبرى في فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية في 28 آذار/مارس 2021.

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الدوحة (أ ف ب)

أحرز الاسباني مافريك فينياليس (ياماها) المركز الأول في فئة موتو جي بي في جائزة قطر الكبرى، المرحلة الاولى من بطولة العالم للدراجات النارية، الأحد على حلبة لوسيل.

وحسم فينياليس المركز الاول للسباق الذي شهد رياحا رملية قوية بقطعه مسافة 118,36 كيلومتر (22 لفة) بزمن 42:28.663 دقيقة بمعدل سرعة وسطي بلغ 167,1 كلم/ساعة.

وتفوق فينياليس بفارق 1.092 ثانية على دراج دوكاتي-براماك الفرنسي يوان زاركو، وبفارق 1.129 ثانية على دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، فيما حل بطل العالم العام الماضي دراج سوزوكي الاسباني جوان مير رابعا بفارق 1.222 ثانية.

وقال فينياليس بعد فوزه "شعرت بالقدرة على التعامل مع كل شيء بهدوء".

وأضاف "حاولت أن أكون ذكيا جدا، وهادئا جدا ... أخيرًا فتحت فجوة وكنت أحاول الحصول على القوة".

وتابع "لا يمكنني أن أقول أكثر من أن أقول شكراً لعائلتي، وخاصة عائلتي المقربة".

وأردف فينياليس قائلا "أنتم تعرفون أنني وزوجتي ننتظر مولودًا".

وتغلب فينياليس على بدايته البطيئة للسباق حيث واجه منافسة قوية من دراجي دوكاتي، قبل أن يخطف المركز الاول قبل ثماني لفات على النهاية من باينايا، فيما ارتقى مير الى المركز الرابع بعدما انطلق من العاشر.

وابتعد فينياليس بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ أكثر من 1,5 ثانية تاركا المنافسة حامية الوطيس على المركزين الثاني والثالث بين زاركو وباينايا ومير.

وعلق زاركو على احتلاله المركز الثاني قائلا "أستمتع باللحظة وسأحلل السباق لاحقًا"، مضيفا "كان سباقا جيدا ولكنه طويل".

وأضاف "النهاية كانت صعبة. اعتقدت أنني أمتلك السرعة لمطاردة فينياليس (...) لكنني تراجعت كثيرًا".

وختم قائلا "بفضل محركي، أنقذت الموقف بإحرازي المركز الثاني!".

وحل الاسطورة الايطالي فالنتينو روسي، المتوج بطلا للعالم تسع مرات بينها سبعة في الفئة الاولى، عاشرا علما بأنه يدافع عن ألوان الفريق الرديف لياماها "إس آر تي" للمرة الاولى في مسيرته الاحترافية.

اعتقد البعض لوهلة أن "الدكتور"، وهو لقب روسي، سيعتزل مع نهاية عام 2020، غير أن واقع تقليص عدد جولات بطولة العالم موتو جي بي بسبب تداعيات فيروس كورونا ونتائجه المخيبة للآمال، دفعت الدراج الإيطالي لإطالة فترة تواجده على الحلبات.. فالملوك لا تتخلى عن عروشها بهذه السهولة!.

ويغيب بطل العالم سبع مرات الإسباني مارك ماركيس (هوندا) الذي أصيب العام الماضي في ذراعه اليمنى وغاب عن الموسم بأكمله، عن السباقين الأولين لبطولة هذا العام من فئة موتو جي بي للدراجات النارية.

- أول بريطاني يتوج في المرحلة الافتتاحية لموتو2 منذ 1979 -

وكان المركز الاول في فئة موتو2 من نصيب البريطاني سام لوفز (كاليكس) بقطعه مسافة السباق البالغة 107,6 كلم (20 لفة) بزمن 40:03.123 دقيقة متقدما على زميليه في الفريق، الأسترالي ريمي غاردنر بفارق 2.260 ثانية، والايطالي فابيو جانانطونيو بفارق 5.228 ثوان.

وبات لوفز اول بريطاني يحرز المركز الاول في المرحلة الافتتاحية لبطولة العالم في فئة موتو2 منذ عام 1979.

وكانت المراكز الخمس الاولى من نصيب فريق كاليكس حيث جاء الايطالي الاخر ماركو بيزيكي رابعا بفارق 5.241 ثوان، والاسباني راوول فرنانديس خامسا بفارق 6.145 ثوان.

- ماسيا بطل فئة موتو3 -

وفي فئة موتو3، أحرز الاسباني خاومي ماسيا (كاي تي إم) المركز الاول في فئة موتو3.

وقطع ماسيا مسافة السباق البالغة 96,84 كلم (18 لفة، مسافة الواحدة 5,380 كلم) بزمن 38:29.620 دقيقة متقدما بفارق 0.042 ثانية على مواطنه وزميله في الفريق بيدرو أكوستا، فيما جاء الجنوب إفريقي دارين بيندر (هوندا) ثالثا بفارق 0.094 ثانية.

- ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في سباق موتو جي بي:

1- الاسباني مافريك فينياليس (ياماها) 42:28.663 دقيقة

2- الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 1.092 ثانية

3- الايطالي فرانتشيسكو باينايا (دوكاتي) بفارق 1.129 ث

4- الاسباني جوان مير (سوزوكي) بفارق 1.222

5- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 3.030 ث

- ترتيب بطولة العالم:

1- فينياليس 25 نقطة

2- زاركو 20

3- باينايا 16

4- مير 13

5- كوارتارارو 11

© 2021 AFP