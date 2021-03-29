الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يحقق فوزاً ثانياً على التوالي

لاعب لوس أنجليس ليكرز تالين هورتون توكير متنافساً مع ويندل كارتر من أورلاندو ماجيك في المباراة التي فاز فيها الأول 96-93

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لوس انجليس (أ ف ب)

أحرز دينيس شرودر 24 نقطة في سلة أورلاندو ماجيك، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز حامل لقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، إلى الفوز 96-93.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لليكرز بعد أربع خسارات متتالية منذ إصابة نجمه ليبرون جيمس بإلتواء في الكاحل الأيمن، لينضم النجم الآخر أنتوني ديفيس.

وأضاف كايل كوزما 21 نقطة لليكرز الذي عاد إلى السيطرة على أجواء المباراة بعدما كان متخلفاً بخمس نقاط قبل نحو سبع دقائق من نهاية الشوط الرابع أمام ثاني أسوأ فرق المنطقة الشرقية.

وسجل ليكرز سلسلة من 12 نقطة في مقابل نقطة واحدة ليتقدم بفارق سبع نقاط قبل ما يقارب ثلاث دقائق من نهاية المباراة. لكن مع إهدار الفرث من قبل ليكرز، تمكن ماجيك في النهاية من تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط.

وحظي لاعب أورلاندو أوتو بورتر جونيور بفرصة لفرض التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن رميته الثلاثية ارتدت من إطار السلة، ما أثمر فوزاً منتظراً لليكرز الباحث عن تعويض سلسلة من النتائج السيئة.

وقال لاعب ليكرز ماركيف موريس بعد المباراة "ارتكبنا بعض الأخطاء في النهاية، ولم نتمكن من التسجيل، لكننا حققنا الفوز وننظر إلى تحقيق الفوز التالي".

من جهته، قال مدرب الفريق فرانك فوغل إنه "بالتأكيد لم تكن الأمور جيدة، لكننا قدمنا أداء جيداً. لقد سجلنا تسديدات عالية الجودة".

واختتم حديثه قائلاً "أعتقد أنه فوز جيد لرجالنا. وأنا فخور بالأداء الذي قدموه".

من المرتقب أن يعزز ليكرز صفوفه، مع تأكيد توقيع أندريه دروموند قبيل انطلاق المباراة.

وقال المدير العام لليكرز روب بيلينكا إن "أندريه دروموند يمنحنا مهارات قوية ونقطة ارتكاز على طرفي الملعب. نشعر بأننا محظوظون للغاية لإضافة لاعب من عياره وحجمه إلى مجموعتنا الأساسية في هذه المرحلة من رحلتنا للدفاع عن اللقب".

وفي تشارلوت، سجل ديفين بوكر 35 نقطة وأضاف كريس بول 16 أخرى، ليقودا فينيكس صنر للفوز على هورنتس 101-97 بعد التمديد.

وأحرز ميكال بريدجز 13 نقطة وست عمليات خطف للكرة هو الأعلى في مسيرته، بينما سجل ديندر آيتون البالغ 22 عاماً 14 نقطة و14 مرتدة ليقفز صنز إلى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية مع 31 انتصاراً و14 هزيمة.

© 2021 AFP