ايوبي يترك معسكر منتخب نيجيريا لاصابته بكوفيد-19

جون سيبلي POOL/ا ف ب

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ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب)

لن يخوض مهاجم ايفرتون الانكليزي اليكس ايوبي مباراة منتخب بلاده نيجيريا ضد ليسوتو المقررة الثلاثاء ضمن تصفيات كأس امم افريقيا 2021 بعدما ثبتت إصابته بجائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول في الاتحاد النيجيري لكرة القدم الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنتخب بابافيمي راجي في تصريح لوكالة فرانس برس إن "أيوبي ترك معسكر المنتخب. قبل رحيله لم يعان من اي عوارض، كان على ما يرام"، مضيفاً "سيتابع الفريق حالته الصحية".

وتتصدر نيجيريا التي ضمنت بلوغها النهائيات المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون، ترتيب المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، وستخوض آخر مبارياتها في التصفيات في لاغوس ضد ليسوتو الثلاثاء.

© 2021 AFP