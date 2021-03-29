صورة بالقمر الاصطناعي مكسار تكنولوجي/اف ب

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القاهرة (أ ف ب)

نجحت قاطرات عملاقة فجر الاثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ سنة ايام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية +إيه بي إل غارد+ وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".

وتحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 الف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع.

وأكد ذلك مصدر طلب عم الكشف عن هويته في قناة السويس.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

© 2021 AFP