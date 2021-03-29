واشنطن تعرض 10 ملايين دولار في مقابل معلومات عن عضو في حزب الله مدان بقتل الحريري

جوزف براك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

عنصر في قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت في موقع التفجير الذي أدّى لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005

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واشنطن (أ ف ب)

عرضت الولايات المتحدة الاثنين مكافأة مالية قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عضو في حزب الله دين بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري لكنه لا يزال طليقا.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي الى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".

وفي كانون الأول/ديسمبر دانت المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة عياش غيابيا بتهمة قتل الحريري، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

ويُعتقد أن عياش البالغ 57 عاما متوار في لبنان، وقد رفض الامين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه.

وقالت المحكمة إنها ستحاكم عياش أيضا في ثلاث هجمات استهدفت سياسيين لبنانيين.

وذكرت الخارجية الأميركية أن عياش خطط ايضا لإلحاق الأذى بجنود أميركيين.

وكان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004. وقُتل في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً.

وقد اطلق اغتياله شرارة ثورة الارز التي دفعت الجيش السوري للخروج من لبنان.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله منظمة ارهابية، لكن الحزب يتمتع بنفوذ سياسي في لبنان ويشغل مقاعد في البرلمان.

© 2021 AFP